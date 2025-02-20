У Трампа анонсировали следующий шаг по Украине для достижения мирного соглашения

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Кравцев Сергей
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что сейчас продвигается работа над достижением мирного соглашения между Украиной и Россией. Также он рассказал, каким будет следующий шаг. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".
Майкл Уолц. Фото из открытых источников
Также советник по нацбезопасности проинформировал, что на следующей неделе США посетит президент Франции Эммануэль Макрон.
Это происходит в то время, когда лидеры Европы выражают беспокойство, что США обходят их в своих попытках договориться с РФ о мире в Украине, отмечает издание.
Читайте также на портале "Комментарии" — после прямых переговоров делегаций США и РФ в Саудовской Аравии распространилось много слухов о том, о чем же договорились Вашингтон и Москва. В частности, бывший посол США в России Майкл Макфол опубликовал в сети информацию, согласно которой американцы предлагали россиянам сохранение оккупированных территорий, никакого НАТО для Украины, никаких американских войск в Украине и в Европе, ослабление санкций.
Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".
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