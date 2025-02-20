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У Трампа анонсировали следующий шаг по Украине для достижения мирного соглашения

Майк Уолц заявил, что следующим этапом станет создание технических групп для обсуждения более детальных деталей

сегодня, 07:04
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Кравцев Сергей

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что сейчас продвигается работа над достижением мирного соглашения между Украиной и Россией. Также он рассказал, каким будет следующий шаг. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

У Трампа анонсировали следующий шаг по Украине для достижения мирного соглашения

Майкл Уолц. Фото из открытых источников

"Мы работаем со всех сторон, и следующим шагом будет создание технических групп для обсуждения более детальных деталей", — сказал Уолц, отвечая на соответствующий вопрос касаемо шансов.

Также советник по нацбезопасности проинформировал, что на следующей неделе США посетит президент Франции Эммануэль Макрон.

Это происходит в то время, когда лидеры Европы выражают беспокойство, что США обходят их в своих попытках договориться с РФ о мире в Украине, отмечает издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — после прямых переговоров делегаций США и РФ в Саудовской Аравии распространилось много слухов о том, о чем же договорились Вашингтон и Москва. В частности, бывший посол США в России Майкл Макфол опубликовал в сети информацию, согласно которой американцы предлагали россиянам сохранение оккупированных территорий, никакого НАТО для Украины, никаких американских войск в Украине и в Европе, ослабление санкций.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".




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