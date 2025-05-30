У Трампа анонсировали выход из переговоров из-за действий РФ: что будет с помощью Украины

США снова заявили о возможности выхода из переговоров, если Россия продолжит вести разрушительную войну против Украины. Вашингтон уточнил, что это не означает отказ от поддержки партнеров, а лишь признает нежелание Кремля взаимодействовать, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джона Келли во время заседания Совета Безопасности 29 мая.

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"В случае если Москва сделает выбор в пользу продолжения этого конфликта, Соединенные Штаты могут прекратить свои усилия по мирному урегулированию. Но это не будет предательством наших принципов или союзников. Это будет признанием того, что Россия блокирует возможность достижения прогресса", — подчеркнул Келли.

Он отметил, что США готовы сотрудничать с Украиной, Россией, а также с европейскими партнерами и ООН, если обе стороны действительно стремятся к миру. Одним из условий этого является честное и содержательное прекращение огня.

Келли подчеркнул, что переговоры должны вестись добросовестно, без манипуляций и саботажа. По его словам, президент США Дональд Трамп стремится к дипломатическому разрешению конфликта с РФ. Предлагаемое мирное соглашение, по словам Келли, выгодно для Москвы, и Путин должен воспользоваться этим шансом.

США также призывают обе стороны — как Украину, так и Россию — принять сложное, но исторически важное решение мира. Если одна из сторон откажется, она будет нести ответственность за дальнейшие события.

Как уже писал портал "Комментарии", значительная часть украинцев выступает против территориальных уступок России, что затрудняет начало мирного переговорного процесса. Об этом сообщает агентство Reuters.