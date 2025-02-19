У Трампа четкий дедлайн: до какого времени хочет «сломать» Украину

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Ткачик Олеся
Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Киеве. По мнению российского оппозиционного журналиста Ивана Яковины, он будет уламывать власти Украины согласиться на путинский план "мира" — выборы до гарантий безопасности.
Кит Келлог
Он предположил, что трамписты сейчас наверняка будут угрожать Киеву прекращением помощи и снятием санкций с РФ в случае отказа.
В свою очередь политолог Петр Олещук отмечает, что Кит Келлог – это достаточно условная фигура, которая должна просто успокаивать Украину и Европу, пока Трамп решает свои вопросы с Россией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл сегодня в Киев. "Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", – сказал представитель США в первые минуты своего пребывания в Украине.
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