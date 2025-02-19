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У Трампа четкий дедлайн: до какого времени хочет «сломать» Украину

Келлог в Киеве будет убеждать Украину немедленно пойти на путинский мир

19 февраля 2025, 12:48
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Ткачик Олеся

Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Киеве. По мнению российского оппозиционного журналиста Ивана Яковины, он будет уламывать власти Украины согласиться на путинский план "мира" — выборы до гарантий безопасности.

У Трампа четкий дедлайн: до какого времени хочет «сломать» Украину

Кит Келлог

"Это такой почти как у мошенников наскок — "быстро, быстро, давай, давай" — чтобы не дать "клиенту" опомниться и подумать. США и РФ уже договорились провести встречу Путина и Трампа до конца февраля. Им очень важно сломать Украину к этой встрече", — считает Яковина.

Он предположил, что трамписты сейчас наверняка будут угрожать Киеву прекращением помощи и снятием санкций с РФ в случае отказа.

"Я бы ответил: "Прекрасная идея, надо ее обсудить и подумать. Месяц нужен!" Надо сорвать встречу Трампа и Путина. Нельзя дать им даже тактическую победу за счет Украины", — говорит Яковина.

В свою очередь политолог Петр Олещук отмечает, что Кит Келлог – это достаточно условная фигура, которая должна просто успокаивать Украину и Европу, пока Трамп решает свои вопросы с Россией.

"Не нужно слишком серьезно воспринимать то, что он будет говорить. Показательно, что его даже не брали в Эр-Рияд. И вообще, он за месяц своего посредничества больше был на телевидении, нежели реально з кем-то что-то обсуждал", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл сегодня в Киев. "Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", – сказал представитель США в первые минуты своего пребывания в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02T7PEPnqjHMHpxWswU8zJcnZftw46iUx8iKuThwTjBjCaVUM1BPt7yCy57H4kDLVPl&id=100000541433652
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