У Трампа есть два требования к Европе: одно из них напрямую касается Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп высказал свое видение решения конфликта в Украине. Он предложил европейским странам взять на себя ведущую роль и отправить миротворцев в страну. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что во время встреч с лидерами Франции и Украины Дональд Трамп заявил о желании видеть европейские войска, которые могли бы выполнять функцию мониторинга прекращения огня на территории Украины.

По мнению американского лидера, защита и поддержка Украины должны стать приоритетом для европейских государств.

Республиканец подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы поддерживать достигнутые договоренности, однако прямое привлечение американских военных не планируется.

Дональд Трамп также обратил внимание на важность использования европейского влияния для давления на Китай с целью завершения российской агрессии.

Среди предложенных им инструментов — введение торговых тарифов против Китая, если Пекин откажется содействовать мирному урегулированию.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание The Wall Street Journal пишет о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский начинает постепенно смягчать свою позицию по войне с Россией, намекая на то, что Украина может согласиться на прекращение борьбы за оккупированные территории в обмен на членство в НАТО. Следовательно, риторика первых лиц Украины изменилась по сравнению с риторикой, которая звучала в 2023 году, когда говорилось об обязательном выходе на границы 1991 года. Теперь же Киев делает упор на возможность дипломатического урегулирования войны. О чем говорит смена риторики президента? Действительно ли Украина сигнализирует, что готова к переговорам и компромиссам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



