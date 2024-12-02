У Трампа есть инструменты давления на РФ: как Путину будут выкручивать руки

Снижение стоимости нефти является одним из ключевых способов принудить Россию к прекращению войны. Такое мнение в эфире Freedom высказал политолог Владимир Фесенко.

Дональд Трамп

В частности, он отметил, что давление на Россию должно сопровождаться усилением Украины. В первую очередь, подчеркивает эксперт, это касается поставок вооружения, которое позволяет Украине не только защищаться, но и наносить существенные удары по территории РФ.

При этом Фесенко обратил внимание на то, что в команде Дональда Трампа не отвергли решение администрации Джо Байдена о снятии ограничений на использование ракет, способных наносить удары по территории России. Это решение даже усиливает переговорные позиции Трампа, ведь оно является дополнительным рычагом давления на Кремль, подчеркнул политолог.

По его мнению, Кремль готов к переговорам, но настаивает на условиях, которые неприемлемы для Украины. Для достижения мира необходимо усиление поддержки Украины, прежде всего, в военной сфере. Во-вторых, говорит Фесенко, необходимо усилить давление на саму Россию в ответ на ее угрозы тем же "орешником". По его мнению, американцы могут пойти на размещение ракет средней дальности на границах с Россией. В свое время именно это заставило Советский Союз переговоров о том, чтобы вообще снять с вооружения ракеты средней дальности как раз в регионе противостояния между Советским Союзом и НАТО.

"Сейчас Путин тоже на это намекает, а это говорит о том, что он опасается, что Америка может тоже противопоставить России свои ракеты средней дальности. И я думаю, что американцы в состоянии достаточно быстро создать такое же оружие, которым угрожает Путин. Еще вопрос, насколько она готова и совершенна, но вполне вероятно, что Соединенные Штаты либо имеют такие аналоги, либо могут иметь их. А это будет аналогичная угроза России", – сказал политолог.

Фесенко также отметил важность экономического давления, в частности влияния на мировой рынок нефти с целью снижения цен. При этом он убежден, что такие действия будут отвечать и внутренним интересам США, особенно учитывая позицию Трампа, сделавшего снижение цен на нефть одной из своих программ. Однако такой шаг может серьезно ударить по России, ведь нефтедоллары являются главным источником финансирования войны против Украины, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что друг Путина объявил требования РФ к Украине.



