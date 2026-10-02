У Трампа есть лучший способ мгновенно решить проблему с дизелем: эксперт удивил заявлением

Рост стоимости дизельного горючего в США и Европе нельзя однозначно увязывать с украинскими ударами по российской нефтяной инфраструктуре. В то же время, такие атаки действительно могут оказать влияние на энергетический рынок, поскольку ограничивают возможности России получать доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя заявления Дональда Трампа.

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По словам эксперта, для Украины удары по нефтяным объектам РФ имеют, прежде всего, военное значение, ведь российский экспорт энергоносителей остается одним из источников финансирования войны.

"Украина способна влиять на мировую экономику. И иногда она влияет на мировую экономику так, что это кому-то не нравится. Но причина очевидна, потому что мы влияем на способность врага убивать нас", — заявил Клочок.

В то же время, политолог обратил внимание на американскую внутреннюю политику. По его мнению, Трампу необходимо объяснять избирателям причины изменения цен на топливо, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

"Эти заявления раздаются буквально за месяц перед началом промежуточных выборов в Конгресс. И Трампу нужно объяснить, почему поднимаются цены", — отметил Клочок.

Эксперт считает, что энергетическая ситуация может стать для Украины дополнительным переговорным доводом. Если Вашингтон стремится к более стабильным ценам на нефть и дизель, одним из факторов для этого является прекращение войны, хотя ключевым вопросом остается позиция Кремля.

"Чтобы снизить цену, ему нужно действительно остановить российско-украинскую войну", — подчеркнул Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал , что европейские партнеры Украины имеют собственную стратегию относительно российско-украинской войны, которая не полностью совпадает с украинскими интересами.