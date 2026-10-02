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У Трампа есть лучший способ мгновенно решить проблему с дизелем: эксперт удивил заявлением

По словам эксперта, риторика Дональда Трампа о ценах на горючее может быть связана не только с экономикой, но и внутриполитическими процессами в США.

2 октября 2026, 13:05
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Клименко Елена

Рост стоимости дизельного горючего в США и Европе нельзя однозначно увязывать с украинскими ударами по российской нефтяной инфраструктуре. В то же время, такие атаки действительно могут оказать влияние на энергетический рынок, поскольку ограничивают возможности России получать доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя заявления Дональда Трампа.

У Трампа есть лучший способ мгновенно решить проблему с дизелем: эксперт удивил заявлением

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, для Украины удары по нефтяным объектам РФ имеют, прежде всего, военное значение, ведь российский экспорт энергоносителей остается одним из источников финансирования войны.  

"Украина способна влиять на мировую экономику. И иногда она влияет на мировую экономику так, что это кому-то не нравится. Но причина очевидна, потому что мы влияем на способность врага убивать нас", — заявил Клочок.

В то же время, политолог обратил внимание на американскую внутреннюю политику. По его мнению, Трампу необходимо объяснять избирателям причины изменения цен на топливо, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.  

"Эти заявления раздаются буквально за месяц перед началом промежуточных выборов в Конгресс. И Трампу нужно объяснить, почему поднимаются цены", — отметил Клочок.

Эксперт считает, что энергетическая ситуация может стать для Украины дополнительным переговорным доводом. Если Вашингтон стремится к более стабильным ценам на нефть и дизель, одним из факторов для этого является прекращение войны, хотя ключевым вопросом остается позиция Кремля.

"Чтобы снизить цену, ему нужно действительно остановить российско-украинскую войну", — подчеркнул Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал , что европейские партнеры Украины имеют собственную стратегию относительно российско-украинской войны, которая не полностью совпадает с украинскими интересами.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7vE_dRdw-ho&t=2s
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