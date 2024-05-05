У Трампа есть "мирный план" для Украины: почему его не будут раскрывать публично

Экс-президент США Дональд Трамп , имеющий планы снова баллотироваться на пост президента, имеет детальный план мирного завершения войны в Украине. Но до выборов он не намерен обнародовать его. Об этом информирует The Telegraph .

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"План есть, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда вы теряете все рычаги влияния", – сообщил источник издания.

Именно во время избирательной кампании американский политик будет говорить о существовании "мирного плана". Именно таким образом кандидат в президенты Соединенных Штатов будет пытаться склонить в свою поддержку надеющихся на мир американских избирателей.

Источник издания добавляет, что Трамп будет утверждать, что он остановит "убийство". Меседж экс-президента США, как отметили в издании, будет похож на "наклейку на бампере": "Трамп прекратит убийство".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп получил неожиданную угрозу на президентских выборах от третьей силы. Бывший президент США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике независимого кандидата на выборах Роберта Кеннеди-младшего в социальных сетях. По словам Трампа, голоса за Кеннеди стали бы "бесполезным голосом протеста", а независимый кандидат был бы хуже Джо Байдена.

Роберт Кеннеди-младший, являющийся племянником президента США Джона Кеннеди, 5 апреля выдвинул свою кандидатуру в президенты от Демократической партии. Однако впоследствии Кеннеди-младший решил баллотироваться как независимый кандидат. Такая ситуация вызвала критику у Демократической партии из-за того, что Кеннеди может отобрать голоса у Байдена.

