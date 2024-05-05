logo

BTC/USD

63989.40

ETH/USD

3139.70

LTC/USD

81.32

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа есть "мирный план" для Украины: почему его не будут раскрывать публично
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа есть "мирный план" для Украины: почему его не будут раскрывать публично

Во время избирательной кампании Трамп будет акцентировать внимание на существовании "мирного плана", чтобы привлечь избирателей

сегодня, 21:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Экс-президент США Дональд Трамп , имеющий планы снова баллотироваться на пост президента, имеет детальный план мирного завершения войны в Украине. Но до выборов он не намерен обнародовать его. Об этом информирует The Telegraph .

У Трампа есть "мирный план" для Украины: почему его не будут раскрывать публично

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"План есть, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда вы теряете все рычаги влияния", – сообщил источник издания.

Именно во время избирательной кампании американский политик будет говорить о существовании "мирного плана". Именно таким образом кандидат в президенты Соединенных Штатов будет пытаться склонить в свою поддержку надеющихся на мир американских избирателей.

Источник издания добавляет, что Трамп будет утверждать, что он остановит "убийство". Меседж экс-президента США, как отметили в издании, будет похож на "наклейку на бампере": "Трамп прекратит убийство".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп получил неожиданную угрозу на президентских выборах от третьей силы. Бывший президент США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике независимого кандидата на выборах Роберта Кеннеди-младшего в социальных сетях. По словам Трампа, голоса за Кеннеди стали бы "бесполезным голосом протеста", а независимый кандидат был бы хуже Джо Байдена.

Роберт Кеннеди-младший, являющийся племянником президента США Джона Кеннеди, 5 апреля выдвинул свою кандидатуру в президенты от Демократической партии. Однако впоследствии Кеннеди-младший решил баллотироваться как независимый кандидат. Такая ситуация вызвала критику у Демократической партии из-за того, что Кеннеди может отобрать голоса у Байдена.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости