У Трампа есть один существенный недостаток: Арестович назвал его

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что у президента США Дональда Трампа есть один недостаток, но он – существенный.

Алексей Арестович

"У Трампа есть существенный недостаток. Он слишком медленно выбивает табуретку из-под ног любителей "старого, доброго мира". Хотя нет ни старого, ни доброго. Мир всё тот же — просто воняет очередной труп попытки его обустроить", — заявил Арестович.

По его словам, можно говорить о том, что погибла не "эпоха человечности", а текущая модель мироустройства. Именно поэтому, считает Арестович, Трамп на самом деле не разрушает то, что работает.

"Нужно быть либо слепым, либо слишком сентиментальным идиотом, чтобы думать, будто Трамп разрушает что-то живое. Он не разрушает. Он просто рывками вытаскивает на свет давно смердящий труп. И это, увы, даже не революция. Это санитарная работа", — заявил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп находится в эпицентре критики из-за его как внутренней, так и внешней политики. В частности, внутри США его критикуют за жесткую миграционную политику, когда из страны вышвыривают не только нелегальных мигрантов, а и ни в чем невинных граждан, которые попали в руки полицейских по ошибке. В частности, известно, что в тюрьму Сальвадора были отправлены граждане, которые как в последствии оказалось, не имели связи с бандами. Но, как заявил вице-президент Джей Ди Вэнс – это допустимые издержки.

Кроме того, Трампа критикуют за введение пошлин, от которых пострадает не только экономика мировых государств, но и самых Соединенных Штатов. Впрочем, известно, что пошлинами против Китая Трамп собирается обрушить экономику Поднебесной.



