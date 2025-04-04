У Трампа есть один существенный недостаток: Арестович назвал его

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что у президента США Дональда Трампа есть один недостаток, но он – существенный.
Алексей Арестович
По его словам, можно говорить о том, что погибла не "эпоха человечности", а текущая модель мироустройства. Именно поэтому, считает Арестович, Трамп на самом деле не разрушает то, что работает.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп находится в эпицентре критики из-за его как внутренней, так и внешней политики. В частности, внутри США его критикуют за жесткую миграционную политику, когда из страны вышвыривают не только нелегальных мигрантов, а и ни в чем невинных граждан, которые попали в руки полицейских по ошибке. В частности, известно, что в тюрьму Сальвадора были отправлены граждане, которые как в последствии оказалось, не имели связи с бандами. Но, как заявил вице-президент Джей Ди Вэнс – это допустимые издержки.
Кроме того, Трампа критикуют за введение пошлин, от которых пострадает не только экономика мировых государств, но и самых Соединенных Штатов. Впрочем, известно, что пошлинами против Китая Трамп собирается обрушить экономику Поднебесной.
Новости