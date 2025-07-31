У Трампа есть план Б относительно войны в Украине: в чем его суть

Президент США Дональд Трамп не манипулировал, когда говорил, что ему больше не о чем говорить с российским диктатором Путиным. Он теперь будет говорить с теми, от кого непосредственно зависит возможность РФ продолжать войну. В первую очередь, речь, конечно, о Китае. И все действия главы Белого дома являются подготовкой к переговорам с Китаем и психологическим давлением на Москву. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Похоже, Трамп пытается ослабить переговорные возможности Пекина и, одновременно, пугает Путина тем, что тот останется один на один с Поднебесной. И в этой ситуации у Путина мало шансов на субъектность", – отметил политолог.

Вадим Денисенко отмечает, что если говорить о планах Трампа, то для президента США до сих пор идеальным сценарием является тот, при котором Путин "первым клипнет" и попросит переговоров в результате которых он останется на растяжке между Вашингтоном и Пекином.

"План Б, он же самый реалистичный пока. Суть его заключается в том, что США в течение следующих месяцев ведут переговоры, в результате которых устанавливаются определенные промежуточные и шаткие правила игры на последующие годы, Москва остается в орбите Китая, но Китай продолжает использовать Россию исключительно как сырьевой придаток без передачи технологий и строительства новейших заводов", – отметил эксперт.

Он заключает, что при любом сценарии об окне возможностей для мирных переговоров можно будет говорить не раньше чем через несколько месяцев. Наиболее реалистично об этом можно говорить на зиму-весну 2026, но нужно готовиться к тому, что Украине будут навязывать сложные компромиссы.

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