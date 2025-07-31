У Трампа есть план Б относительно войны в Украине: в чем его суть

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп не манипулировал, когда говорил, что ему больше не о чем говорить с российским диктатором Путиным. Он теперь будет говорить с теми, от кого непосредственно зависит возможность РФ продолжать войну. В первую очередь, речь, конечно, о Китае. И все действия главы Белого дома являются подготовкой к переговорам с Китаем и психологическим давлением на Москву. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Вадим Денисенко отмечает, что если говорить о планах Трампа, то для президента США до сих пор идеальным сценарием является тот, при котором Путин "первым клипнет" и попросит переговоров в результате которых он останется на растяжке между Вашингтоном и Пекином.
Он заключает, что при любом сценарии об окне возможностей для мирных переговоров можно будет говорить не раньше чем через несколько месяцев. Наиболее реалистично об этом можно говорить на зиму-весну 2026, но нужно готовиться к тому, что Украине будут навязывать сложные компромиссы.
Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп дал Путину времени до середины следующей недели, чтобы продемонстрировать готовность прекратить войну против Украины. В четверг, если ничего не изменится, США должны ввести первый этап санкций в отношении нефти. Или это заявление больше ориентировано на Индию и Китай, а не на Путина? Почему РФ, если не считать выпады Медведева, пока ограничивается лишь сухой реакцией Пескова о том, что "Кремль принял к сведению заявление президента Трампа"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.