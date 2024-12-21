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У Трампа есть только один способ прекратить войну в Украине: решится ли он на него

Политтехнолог Александр Кочетков считает, что Трамп действительно имеет шанс закончить войну в Украине

сегодня, 11:10 comments2717
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Кравцев Сергей

Спецпредставителя новоизбранного президента США Дональда Трампа Келлога, и самого Трампа тоже, ждут неприятные открытия по ситуации в Украине. Они оба удивятся, когда узнают, что путинская недоимперия хочет воевать с Украиной, с Европой, со всем миром сколько угодно, пока сама существует. И только прекращение закупки энергоносителей в перспективе избавит Россию от практической возможности вести захватническую войну. Такое мнение высказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

У Трампа есть только один способ прекратить войну в Украине: решится ли он на него

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Поэтому новой администрации не благородное разрешение на прекращение войны придется давать, а трудно договариваться, в первую очередь, с Китаем и Индией, на каких условиях они согласятся прекратить фактическое финансирование бойни в центре Европы. И дай Бог, чтобы на это хватило всего в следующем году", – отметил эксперт.

При этом Александр Кочетков уточнил, это возможно лишь в том случае, если, конечно, новоизбранные власти США действительно хотят стать миротворцем, а не просто рассказывают, что свои грандиозные планы, а в реальности не собираются ничего делать.

Читайте на портале "Комментарии" — представители команды новоизбранного президента США Дональда Трампа сообщили европейским чиновникам, что новый глава Белого дома не откажется в планах продолжать военную помощь Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".                                                                        

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп изменил свое мнение: теперь вся его формула мира сводится к одному.




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