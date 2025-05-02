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У Трампа есть только одна причина, чтобы объявить День победы 8 мая

Глава Белого дома действует исключительно в рамках собственной пропаганды

2 мая 2025, 14:30
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Клименко Елена

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире YouTube-канала РБК-Украина прокомментировал решение президента США Дональда Трампа объявить 8 мая Днем победы Штатов во Второй мировой войне. По его словам, данное решение было направлено исключительно на американскую аудиторию.

У Трампа есть только одна причина, чтобы объявить День победы 8 мая

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Он же сказал "Make America Great Again". Ну вот он будет вспоминать, что "мы вот делали", "мы помогали". Это же исключительно направлено на американскую аудиторию", — отметил Загородний.

Эксперт добавил, что решение Трампа не является чем-то особенным, поскольку американский лидер действует в рамках собственной парадигмы.

"Это знаете, это такой термин есть "золотые сутки". Вот у нас были "золотые сутки", мы должны вернуться в свои сутки. Ну он говорит своим избирателям, которым он все обещал. Вот и все", — подытожил Загородний.

Стоит отметить, что в советское время 9 мая стало символом победы во Второй мировой войне. В Украине со временем эта дата все больше связана не с праздником, а именно с войной. В то же время в США 8 мая отмечают День победы над нацизмом в Европе, что является важной частью национальной памяти и истории.

Таким образом, решение Трампа объявить 8 мая Днем победы Штатов во Второй мировой войне является частью внутренней политики США и направлено на укрепление национальной идентичности и поддержание патриотических настроений среди американцев.

Портал "Комментарии" уже писал, что Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны официально отмечать победы в Первой и Второй мировых войнах. В своем сообщении на платформе Truth Social он не только заявил о решающей роли Америки в этих конфликтах, но и предложил новые даты для празднования.



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