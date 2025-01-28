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У Трампа есть всего два варианта относительно Путина и войны в Украине: что решит президент США

По мнению Путина, долговременный мир возможен только при условии, что Украина и другие бывшие советские страны перейдут под полный контроль России.

сегодня, 12:55
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Клименко Елена

Американский президент Дональд Трамп имеет два возможных варианта действий по условиям, которые выдвинул Владимир Путин для достижения долгосрочного мира между Россией и Украиной. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил украинский журналист и публицист Виталий Портников.

У Трампа есть всего два варианта относительно Путина и войны в Украине: что решит президент США

Фото: из открытых источников

По мнению Путина, долговременный мир возможен только при условии, что Украина и другие бывшие советские страны перейдут под полный контроль России.

"Путин фактически поставил Трампу ультиматум, объяснив, что ни один из планов Трампа, даже при условии прекращения огня или введения миротворцев, не будет осуществим. Единственный вариант мира, который предлагает Путин, это передача Украины и других бывших советских республик под полный контроль России, что фактически будет означать ликвидацию украинской государственности", — отметил Портников.

Он также напомнил, что эти требования Путин выдвинул в 2022 году администрации президента Байдена.

Журналист убежден, что Путин не изменил своих требований и сегодня. Поэтому Трамп имеет два возможных варианта: согласиться на эти условия, что означает капитуляцию, или продолжить борьбу с Россией в течение своей каденции.

"Трамп стоит перед четким выбором: подчинится ли он Путину, будет ли продолжать политику давления на Россию. Это серьезный вопрос, готов Трамп к такой борьбе, ведь он не может быть президентом, стремящимся к миру, а должен быть готов к масштабной войне", – подытожил Портников.

"Комментарии" уже писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин откровенно не хочет, чтобы китайский лидер Си Цзиньпин влиял на процесс урегулирования войны в Украине. Однако, несмотря на ограниченность, у Китая все же есть определенные инструменты давления на Россию.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-IusxoIpVYo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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