У Трампа готовятся поставить Европе категорический ультиматум по отношению к Украине: в чем дело

Администрация президента США Дональда Трампа намерена привлечь европейских партнеров к увеличению закупок американского оружия для Украины перед потенциальными мирными переговорами с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"Если этот план будет официально утвержден, он позволит успокоить украинских лидеров, которые опасаются, что Дональд Трамп может остановить поставки помощи, поскольку украинские войска теряют территории под давлением российского наступления на востоке страны. Европейские государства уже осуществляли закупки американского оружия для Украины при президентстве Байдена", — отмечает он.

Также известно, что американские представители, включая спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлогга, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это лишь один из вариантов, которые рассматривает администрация, чтобы продлить поставки оружия Украине без значительных затрат для США", – цитирует Reuters слова своих собеседников.

Келлогг, в свою очередь, в интервью отказался подтвердить эти планы, но подчеркнул: "США всегда заинтересованы в продаже американского оружия, поскольку это поддерживает нашу экономику. Есть много вариантов. Сейчас все в процессе. Не факт, что в ближайшее время что-нибудь изменится".

Он также отметил, что поставки, одобренные предыдущим президентом США Джо Байденом, продолжают поступать в Украину.

Недавно американские чиновники заявляли, что администрация Трампа планирует вернуть часть израсходованных на войну в Украине миллиардов, поэтому, по их мнению, Европа должна более активно помогать Киеву.

"Главная идея состоит в том, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за этот конфликт", – отметил советник по национальной безопасности США Майкл Уолц в недавнем интервью NBC News.

Reuters добавляет, что пока неизвестно, планируют ли США просить европейские страны закупать оружие через коммерческие контракты или непосредственно из американских запасов.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить украинские полезные ископаемые в обмен на американскую помощь. По его словам, Украина фактически согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь.