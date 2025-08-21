У Трампа хотят заставить Украину к переговорам с Путиным: Вэнс поразил заявлением

Вице-президент США Джей Ди Венс поделился мнением о возможности переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Фото: из открытых источников

В разговоре с Fox News Венс отметил, что, по его мнению, встреча между лидерами должна состояться, даже если все вопросы не будут решены заранее. Он добавил, что личный диалог может помочь уладить проблемы, которые сложно решить через посредников.

Главными вызовами остаются гарантии безопасности и спорные территориальные вопросы. По словам Венса, Украина стремится обрести уверенность в сохранении своей территориальной целостности и избегании новых вторжений, тогда как Россия хочет закрепить за собой некоторые территории, часть из которых уже оккупирована.

Вэнс подчеркнул, что переговоры могут быть полезны именно потому, что позволяют сторонам обсудить сложные детали без спешки.

В то же время европейские лидеры работают над созданием механизма гарантий безопасности для Украины, который предусматривает быстрое принятие решений о военной поддержке в случае агрессии со стороны России. Эта инициатива, поддерживаемая премьером Италии Джорджом Мелони, напоминает принципы НАТО, но не предусматривает вступление Украины в Альянс.

Однако, по данным Axios, в ближайшие недели встреча Зеленского с Путиным выглядит маловероятной.

