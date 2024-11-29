У Трампа идут торги по вопросу завершения войны в Украине: какие сценарии на столе

Издание CNN сообщает, что команда Дональда Трампа рассматривает два возможных сценария завершения войны в Украине. Первый – это заморозка конфликта и переговоры между Киевом и Москвой. Второй – сохранение Россией оккупированных территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.

Дональд Трамп

Однако неизвестно, действительно ли эти варианты станут основными в политике будущего президента США. В частности, как отметил в эфире 24 канала политолог и аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов, Дональд Трамп — человек с собственным видением, принимающий решение вне зависимости от окружающих.

По мнению эксперта, сейчас идет период обсуждений и торгов вокруг возможных подходов к завершению войны. Четкий сценарий пока отсутствует. В Трамп поступают разнообразные предложения, которые его команда пытается обосновать и "продать" как оптимальные.

"Избранный президент США вообще ничего не говорит об Украине и не реагирует на актуальные события. В то же время, его окружение активно выдвигает идеи и ведет дискуссии. Однако для Трампа это не имеет значения, ведь он привык действовать по собственному плану", — объясняет Несвитайлов.

Эксперт также предполагает, что количество вариантов на рассмотрении значительно больше, чем только два.

"Сценариев может быть три, четыре или даже больше. Обсуждения продолжаются, но пока неизвестно, какой из них станет приоритетным", — отмечает политолог.

Несвитайлов напоминает, что ситуация с возможными сценариями завершения войны напоминает дискуссию вокруг назначения спецпредставителя США по Украине и России. Тогда большинство ожидало, что этот пост занимает Ричард Гренелл, но в конце концов неожиданно избрали Кита Келлога.

Возможно, предполагает политолог, и с планами по завершению войны в Украине будет подобная история: обсуждают одно, а реализуют совсем другое.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа планируют выработать план по завершению войны к началу Нового года.



