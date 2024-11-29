У Трампа идут торги по вопросу завершения войны в Украине: какие сценарии на столе

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Ткачик Олеся
Издание CNN сообщает, что команда Дональда Трампа рассматривает два возможных сценария завершения войны в Украине. Первый – это заморозка конфликта и переговоры между Киевом и Москвой. Второй – сохранение Россией оккупированных территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.
Дональд Трамп
Однако неизвестно, действительно ли эти варианты станут основными в политике будущего президента США. В частности, как отметил в эфире 24 канала политолог и аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов, Дональд Трамп — человек с собственным видением, принимающий решение вне зависимости от окружающих.
По мнению эксперта, сейчас идет период обсуждений и торгов вокруг возможных подходов к завершению войны. Четкий сценарий пока отсутствует. В Трамп поступают разнообразные предложения, которые его команда пытается обосновать и "продать" как оптимальные.
Эксперт также предполагает, что количество вариантов на рассмотрении значительно больше, чем только два.
Несвитайлов напоминает, что ситуация с возможными сценариями завершения войны напоминает дискуссию вокруг назначения спецпредставителя США по Украине и России. Тогда большинство ожидало, что этот пост занимает Ричард Гренелл, но в конце концов неожиданно избрали Кита Келлога.
Возможно, предполагает политолог, и с планами по завершению войны в Украине будет подобная история: обсуждают одно, а реализуют совсем другое.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа планируют выработать план по завершению войны к началу Нового года.
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