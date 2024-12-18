У Трампа истерика относительно войны в Украине: эксперты обеспокоены возможными решениями

У новоизбранного президента США Дональда Трампа снова истерика, считает политический обозреватель Ростислав Демчук.

Дональд Трамп

Дело в том, говорит эксперт, что Трамп убежден в том, что Россия якобы обратилась в КНДР за помощью в живой силе из-за разрешения нынешнего президента США Джо Байдена атаковать военные объекты в глубине Российской Федерации. Именно том, добавляет Лемчук, многие эксперты и европейские политики уже давно опасаются, что Дональд Трамп, вступив в конце января 2025 года, свернет американскую помощь Украине.

Как следствие этого, подчеркивает эксперт, глава Пентагона Ллойд Остин, в режиме непубличных переговоров с главами оборонных ведомств стран НАТО и их партнеров, передает координацию помощи Украине в формате "Рамштайн" на административное руководство Альянса. Следовательно, заседания группы "Рамштайн" переносятся в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Как отмечает Демчук, передача полномочий НАТО позволяет Альянсу занять более активную позицию по поддержке Украины в борьбе с российскими агрессорами, не задействовав при этом собственные вооруженные силы.

Впрочем, добавляет Ростислав Демчук, многим экспертам и обозревателям по делам НАТО не понятно, почему пришедший на смену "Рамштайну" Центр новой миссии НАТО, который получил название "Помощь НАТО Украине в области предоставления оружия, безопасности и тренировки военных для Украины" ( NSATU), располагается на американской военной базе в немецком Висбадене.

"Этот Центр в Висбадене уже начал свое функционирование. И что изменилось? Никому еще не понятно, почему координационный центр помощи Украине, дислоцировавшийся на американской военной базе в Рамштайне, передислоцировался на другую американскую военную базу, но в Висбадене? Может быть потому, что американская база из Рамштайна полностью переносится полностью переносится на территорию Румынии?" – не понимает эксперт.

По его словам, в этой ситуации известно лишь, что Трамп предлагает стратегию двойного ультиматума: прекращение американской военной помощи Украине в случае отказа от переговоров и усиления вооружений Киеву, если Москва не согласится с диалогом.

Для того, чтобы разобраться, как в дальнейшем будет функционировать зарубежная помощь Украине в Брюссель в эти дни (вечером 18, или утром 19 декабря) прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что получит Украину сразу после инаугурации Трампа.



