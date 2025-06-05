4 июня Дональд Трамп демонстрировал чрезмерные усилия, чтобы убедить всех – и Путина, и общественность – в своей непричастности к атаке ВСУ на стратегическую авиацию РФ, отмечает политолог Петр Олещук.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По словам эксперта, глава Белого дома даже позвонил Путину, а после разговора поспешил изложить пост с фразой о "твердом ответе" Кремля. Позже запись удалила, вероятно, после замечаний, что это выглядит как поддержка террористических действий. Но когда его предупредили, что удаление поста — проявление слабости, текст вернулся.

Олещук отмечает, что к этой линии поведения добавляется и отказ Пита Гэгсета от участия в формате "Рамштайн", и перенаправление компонентов ПВО, закупленных для Украины, на Ближний Восток по приказу главы Пентагона. Всё это выглядит как попытка дистанцировать США от украинского удара по российской авиации.

Несмотря на все, отмечает политолог, Трамп паникует, поскольку соглашение с Путиным, на которое он так надеялся, исчезает. Без нее не будет ни российских средств, ни "дружественных" обменов подарками. Его усилия напрасны: убедить Кремль в своей "непричастности" он не сможет.

Трамп, как и его предшественники – Буш, Обама, Байден – пытался "перезагрузить" отношения с Москвой. Но это ему не удастся. Путин продолжит манипулировать, но подлинного союза не будет. И хотя со стороны Трампа будет еще немало неприятных для Украины заявлений, важно помнить: Трамп — это еще не вся Америка.

Портал "Комментарии" уже писал, что Китай отреагировал на операцию Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина", в ходе которой были уничтожены десятки самолетов России на ее аэродромах. Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнгю призвал все стороны к "охлаждению конфликта".