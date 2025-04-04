У Трампа масштабно начали кампанию по принуждению Путина к миру: детали

У Трампа пытаются потихоньку поджимать на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня, отметил политолог Сергей Таран. Впрочем, по его словам, это давление осторожно, совсем не то, которое оказывается на союзников США, и в частности Украину, но было бы нечестно его не замечать.

Владимир Путин

В частности, как указывает политолог, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что именно РФ нарушает условия перемирия, а Украина "готова к миру" и что США не нарушат "красные линии" Украины. Как говорит эксперт, речь идет о совсем другой тональности, чем была еще пару недель назад.

Днем ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог объявил, что в случае неудачи переговоров США "могут заняться" 300-миллиардными российскими активами, хранящимися в Бельгии, а также намекнул о блокировании транзита нелегальной нефти, которая по утверждению Келлога на 70% идет по Балтике.

"Этот последний пассаж о блокировке кораблей в Балтике – для Путина вообще как серпом по сердцу. Вот и свершатся его ужасные бреды – инфраструктура НАТО не только приблизится к Раше, но и конкретно, без медийных фантазий, будет бить по безопасности РФ", — говорит Таран.

Впрочем, по его словам, России все же кроме "кнута" предлагают еще много "моркови". Во время визита спецпосланника Кирилла Дмитриева в США ему рассказали о безграничных экономических перспективах между США и РФ – именно поэтому он радостно выскочил в медиа с сообщением об американских кампаниях, которые зайдут в Россию вместо европейских.

Однако, говорит Таран, самый главный новый аргумент для Путина – это мировые цены на нефть, которые из-за тарифной политики Трампа летят вниз.

"И еще – таможенная война Трампа проявила для Кремля неожиданное открытие. Раньше Путин прибегал сознательно к откровенно безумным действиям, чтобы показать другим, что с ним лучше договариваться, потому что кто его знает, что ему еще придет в голову. Да, вот, выяснилось, что за океаном у Путина появился в этом жанре мощный конкурент. И теперь Путину нужно попробовать с ним, как минимум, не враждовать", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа пообещали давить на Путина для завершения войны.



