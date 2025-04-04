У Трампа масштабно начали кампанию по принуждению Путина к миру: детали

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Ткачик Олеся
У Трампа пытаются потихоньку поджимать на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня, отметил политолог Сергей Таран. Впрочем, по его словам, это давление осторожно, совсем не то, которое оказывается на союзников США, и в частности Украину, но было бы нечестно его не замечать.
Владимир Путин
В частности, как указывает политолог, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что именно РФ нарушает условия перемирия, а Украина "готова к миру" и что США не нарушат "красные линии" Украины. Как говорит эксперт, речь идет о совсем другой тональности, чем была еще пару недель назад.
Днем ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог объявил, что в случае неудачи переговоров США "могут заняться" 300-миллиардными российскими активами, хранящимися в Бельгии, а также намекнул о блокировании транзита нелегальной нефти, которая по утверждению Келлога на 70% идет по Балтике.
Впрочем, по его словам, России все же кроме "кнута" предлагают еще много "моркови". Во время визита спецпосланника Кирилла Дмитриева в США ему рассказали о безграничных экономических перспективах между США и РФ – именно поэтому он радостно выскочил в медиа с сообщением об американских кампаниях, которые зайдут в Россию вместо европейских.
Однако, говорит Таран, самый главный новый аргумент для Путина – это мировые цены на нефть, которые из-за тарифной политики Трампа летят вниз.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа пообещали давить на Путина для завершения войны.
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