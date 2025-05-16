У Трампа может быть деменция: американцы шокированы его поведением в Саудовской Аравии.

Во время визита в Саудовскую Аравию Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию, вызвавшую бурное обсуждение в сети.

Дональд Трамп

В частности, во время торжественной церемонии в Саудовской Аравии Трамп сел в роскошное кресло и, казалось, задремал, закрыв глаза. Через несколько секунд он резко проснулся после обращения к нему зафиксировавших камеры.

Кадры быстро распространились в соцсетях, а заглавие издания Daily Beast заявлял: "Сонный Трамп пойман на камеру во время саммита в Саудовской Аравии". Журналист Аарон Рупар в своем сообщении написал: "Трампу тяжело держать глаза открытыми".

Критики не спешили объяснять усталость Трампа долгим перелетом, продолжавшимся 15 часов. В то же время они отмечали, что это может быть частью большей проблемы.

Дополнительные сомнения вызвала фотография со встречи Трампа с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, где президент сидит в кресле, склонив подбородок на грудь.

Согласно данным Daily Mail, некоторые источники из Белого дома предполагают, что Трамп все больше полагается на Меланию не только в эмоциональном, но и физическом плане. Один из инсайдеров сообщил: "Вполне возможно, что он ищет в Мелании поддержку как эмоциональную, так и физическую... Президент стареет, и его походка уже не так уверена".

Поклонники Трампа опровергают эти заявления, называя их "ложными клеветами". В то же время некоторые комментаторы предполагают, что изменения в поведении Трампа могут свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем.

Телеведущий MSNBC Лоуренс О'Доннелл выразил мнение, что Трамп демонстрирует "признаки психического расстройства" или "начальную стадию деменции". В то же время старший редактор Bloomberg Opinion Тимоти Л. О'Брайен заметил: "Трамп говорит менее отчетливо, выглядит уставшим и сгорбленным".

Эти предположения частично основываются на наследственности: отец Трампа, Фред Трамп, умер в возрасте 93 лет от пневмонии и болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера носит наследственный характер, поэтому существует вероятность, что и Дональд Трамп может столкнуться с подобными проблемами.

Племянник Трампа, Фред Трамп III, в комментарии для People отметил: "Я вижу у Дональда то же, что было у моего дедушки. Если кто-то отрицает, что деменция не передавалась в нашей семье – это неправда".

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