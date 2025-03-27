Президент США Дональд Трамп отозвал кандидатуру конгрессмена Элизы Стефаник на должность посла при ООН.

Трамп не доверяет Конгрессу. Фото из открытых источников

Таким образом, американский президент фактически признал проблему с незначительным республиканским большинством в Палате представителей.

Дональд Трамп заявил, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе. Президент написал, что в Палате представителей его партия "имеет очень крепкое большинство", но выступил против того, чтобы "кто-то другой баллотировался на место Элизы Стефаник".

"Есть и другие люди, которые могут хорошо работать в Организации Объединенных Наций. Поэтому Элиза останется в Конгрессе, присоединится к команде лидеров Палаты представителей и продолжит сражаться за наш удивительный американский народ", — добавил Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние несколько недель представители генеральных штабов работали над вопросами количественного состава, формата и других моментов миротворческого контингента. "Контингент очень важен для контроля. Контингент — это боевой состав. Но они, прежде всего, для того, чтобы контролировать ситуацию и проводить совместные тренировки, а также сделать невозможным любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина вышла в мировые лидеры по производству не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes. "Это впечатляющая цифра, если брать во внимание производственные мощности других стран. Россия с ее большим военным бюджетом также производит 40 гаубиц в месяц. Франция производит 8 пушек Caesar в месяц. Германия может производить только 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze2000 в год. Британско-американская BAE Systems производит 4 гаубицы в месяц", — отмечает издание.