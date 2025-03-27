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Марьян Ощановский
Президент США Дональд Трамп отозвал кандидатуру конгрессмена Элизы Стефаник на должность посла при ООН.
Трамп не доверяет Конгрессу. Фото из открытых источников
Таким образом, американский президент фактически признал проблему с незначительным республиканским большинством в Палате представителей.
Дональд Трамп заявил, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе. Президент написал, что в Палате представителей его партия "имеет очень крепкое большинство", но выступил против того, чтобы "кто-то другой баллотировался на место Элизы Стефаник".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние несколько недель представители генеральных штабов работали над вопросами количественного состава, формата и других моментов миротворческого контингента. "Контингент очень важен для контроля. Контингент — это боевой состав. Но они, прежде всего, для того, чтобы контролировать ситуацию и проводить совместные тренировки, а также сделать невозможным любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", — сказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина вышла в мировые лидеры по производству не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes. "Это впечатляющая цифра, если брать во внимание производственные мощности других стран. Россия с ее большим военным бюджетом также производит 40 гаубиц в месяц. Франция производит 8 пушек Caesar в месяц. Германия может производить только 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze2000 в год. Британско-американская BAE Systems производит 4 гаубицы в месяц", — отмечает издание.
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