Во время слушаний в Палате представителей США государственный секретарь Марко Рубио четко очертил позицию Вашингтона по поводу войны России против Украины, опроверг предположение о любой нейтральности Соединенных Штатов в этом конфликте. Он подчеркнул, что американская внешняя политика не предусматривает роль беспристрастного посредника и базируется на определенной стратегической поддержке Украины.

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По его словам, позиция администрации США является последовательной и публично артикулированной: Вашингтон не стоит в стороне от событий, а активно участвует в сдерживании российской агрессии. Американское государство направляет значительные дипломатические, экономические и военные ресурсы в противодействие расширению влияния Кремля и поддержанию стабильности в Европе.

Отдельно Рубио подчеркнул, что нынешний этап войны не дает оснований рассчитывать на скорейшее исключительно военное завершение конфликта. По его мнению, полное прекращение боевых действий возможно только через дипломатические механизмы, однако процесс осложняется отсутствием готовности сторон к взаимным уступкам и компромиссам.

Тем не менее, США продолжают оставаться ключевым партнером Украины в сфере безопасности. Речь идет о регулярных поставках вооружения для Вооруженных сил Украины, а также усиления санкционного давления на Российскую Федерацию, направленного на ограничение ее экономических и военно-промышленных возможностей.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время встречи 26 мая между президентом Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко возникла напряженная дискуссия, которая неоднократно переходила на эмоционально повышенный тон и сопровождалась взаимными обвинениями. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники.