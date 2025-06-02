У Трампа наконец-то высказались об атаке Украины по РФ и переговорах: важное заявление

В США впервые прокомментировали операцию Службы безопасности Украины под названием "Паутина", во время которой под ударом оказались российские авиабазы. Во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт спросили, какой была реакция президента Дональда Трампа на украинский дроновый налет на Российскую Федерацию. В ответ она сказала, что войну нужно прекратить.

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"Реакция состоит в том, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, погибли слишком многие люди. Президент хочет, чтобы война закончилась за столом переговоров, и он дал это понять обоим лидерам, как публично, так и частно", — отметила чиновник.

Также спикер сказал, что американский лидер открыт до встречи с президентом Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Путиным, однако хочет, чтобы они оба сели за стол переговоров.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в ходе которой были атакованы российские военные аэродромы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

По официальной информации, в результате операции был уничтожен или поврежден 41 самолет стратегической авиации РФ, включая модели Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Операция "Паутина" стала беспрецедентной по глубине поражения: украинские беспилотники поразили цели на расстоянии более 600 километров, охватив треть территории России.

Москва умаляет последствия атаки, однако российские провоенные блоггеры называют украинскую операцию унижением РФ.

Американские СМИ давали разную информацию о том, знали ли Соединенные Штаты Америки об украинской операции. Официальных заявлений до сих пор не было.

Портал "Комментарии" писал, что Украина регулярно информировала министра обороны США Пита Гегсета о ходе спецоперации СБУ под названием "Паутина", которая была проведена 1 июня. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники безопасности.