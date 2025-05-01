У Трампа намекнули, что скорого мирного соглашения между Украиной и РФ ждать не стоит

Между позициями Украины и России остается "очень большая пропасть" и это несмотря на обоюдные заявления о готовности начать мирные переговоры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Fox News Digital сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

При этом вице-президент отметил, что администрация Трампа все еще пытается остановить войну.

"Он хотел бы довести российско-украинский конфликт до долгосрочного решения, где не будет 5000 человек, которые погибают каждую неделю с обеих сторон этого конфликта", — сказал Вэнс.

По его словам, первый шаг к прекращению войны – получить мирные предложения от обеих сторон.

По словам Вэнса, такие предложения действительно уже поступили.

"Украинцы сказали: "Это то, чего мы хотим". Россияне сказали: "Это то, чего мы хотим". А теперь работа дипломатии заключается в том, чтобы попытаться определенным образом сблизить эти две стороны. Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы", – отметил Джей Ди Вэнс.

При этом вице-президент США не стал утверждать, что за следующие 100 дней президентства Трампа точно удастся остановить войну в Украине.

"Я имею большое доверие к Конгрессу. Я имею определенное доверие к нашим международным партнерам. Посмотрим, как оно пойдет", — сказал Вэнс.

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