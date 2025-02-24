У Трампа намекнули, как сделка по "редкоземам" может помочь Украине вернуться к миру

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между США и Украиной, которое предусматривает сотрудничество в сферах стратегических минералов, энергетики и государственных предприятий, содержит "неявную гарантию" экономической безопасности. Он считает, что таким образом Украина может вернуться к миру. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Hill".

Дональд Трамп и Скотт Бессент. Фото из открытых источников

"Это соглашение является частью долгосрочной переговорной стратегии президента Трампа по установлению мира между Украиной и Россией и... позволяет украинцам вернуться к мирной жизни. Первая часть — это партнерство между Украиной и США, которое охватывает стратегические минералы, энергетику и государственные предприятия", — сказал Бессент.

Министр финансов США также отметил, что это соглашение включает неявную гарантию того, что Соединенные Штаты значительно инвестируют в экономическое будущее. Он назвал это гарантией экономической безопасности.

По мнению Бессента, чем больше активов американские компании будут иметь в Украине, тем больший интерес у США будет к стабильному развитию украинской экономики, тем выше будет прибыль для американских налогоплательщиков.

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