logo

BTC/USD

88838.50

ETH/USD

2411.51

LTC/USD

111.43

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа намекнули, как сделка по "редкоземам" может помочь Украине вернуться к миру
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа намекнули, как сделка по "редкоземам" может помочь Украине вернуться к миру

Министр финансов США Бессент заявил, что в сделке по "редкоземам" есть неявная гарантия экономической безопасности

24 февраля 2025, 07:50 comments3628
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между США и Украиной, которое предусматривает сотрудничество в сферах стратегических минералов, энергетики и государственных предприятий, содержит "неявную гарантию" экономической безопасности. Он считает, что таким образом Украина может вернуться к миру. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Hill".

У Трампа намекнули, как сделка по "редкоземам" может помочь Украине вернуться к миру

Дональд Трамп и Скотт Бессент. Фото из открытых источников

"Это соглашение является частью долгосрочной переговорной стратегии президента Трампа по установлению мира между Украиной и Россией и... позволяет украинцам вернуться к мирной жизни. Первая часть — это партнерство между Украиной и США, которое охватывает стратегические минералы, энергетику и государственные предприятия", — сказал Бессент.

Министр финансов США также отметил, что это соглашение включает неявную гарантию того, что Соединенные Штаты значительно инвестируют в экономическое будущее. Он назвал это гарантией экономической безопасности.

По мнению Бессента, чем больше активов американские компании будут иметь в Украине, тем больший интерес у США будет к стабильному развитию украинской экономики, тем выше будет прибыль для американских налогоплательщиков.

Читайте также на портале "Комментарии" - американские переговорщики рассматривают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink компании Илона Маска, если Украина не согласится на их условия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters". Информагентство ссылается на три источника, знакомых с этим вопросом.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп может растоптать главную мечту украинцев: о чем идет речь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/business/5159923-bessent-says-us-ukraine-deal-has-implicit-economic-security-guarantee/
Теги:

Новости

Все новости