У Трампа намекнули на риск для Украины из-за атаки по аэродромам в РФ

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Slava Kot
Спецпредставитель президента США Кит Келлог выразил обеспокоенность, что атака дронов по российским аэродромам может повысить уровень эскалации на войне в Украине. По его словам, США не хотели бы дойти до точки, когда станет неизвестно, как ответит Россия.
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Фото из открытых источников
Кит Келлог в интервью Fox News прокомментировал спецоперацию СБУ "Паутина", во время которой были атакованы четыре аэродрома России десятками украинских дронов. По данным Службы безопасности беспилотники уничтожили треть стратегической авиации РФ, способной запускать крылатые ракеты.
По словам Келлога, украинская атака "существенно повышает ваш уровень риска", ведь удар был нанесен по "части национальной системы выживания противника, в частности, его ядерную триаду", что, по мнению представителя Трампа, создает возможность к дальнейшей эскалации на войне в Украине со стороны России.
Спецпредставитель президента США также отметил, что атака российских аэродромов и уничтожение самолетов РФ имела не только материальные последствия для Москвы, но и стала психологическим ударом по России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ обновил данные. Сколько самолетов потеряла Россия из-за спецоперации "Паутина".
Также "Комментарии" писали, что в США ответили на угрозы Медведева из-за спецоперации "Паутина".
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