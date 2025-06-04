У Трампа намекнули на риск для Украины из-за атаки по аэродромам в РФ

Спецпредставитель президента США Кит Келлог выразил обеспокоенность, что атака дронов по российским аэродромам может повысить уровень эскалации на войне в Украине. По его словам, США не хотели бы дойти до точки, когда станет неизвестно, как ответит Россия.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Фото из открытых источников

Кит Келлог в интервью Fox News прокомментировал спецоперацию СБУ "Паутина", во время которой были атакованы четыре аэродрома России десятками украинских дронов. По данным Службы безопасности беспилотники уничтожили треть стратегической авиации РФ, способной запускать крылатые ракеты.

По словам Келлога, украинская атака "существенно повышает ваш уровень риска", ведь удар был нанесен по "части национальной системы выживания противника, в частности, его ядерную триаду", что, по мнению представителя Трампа, создает возможность к дальнейшей эскалации на войне в Украине со стороны России.

"Вы не знаете, что дальше будет делать другая сторона. Вы не уверены, и это то, что они (Украина) действительно сделали…. Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать… Мы бы не хотели дойти до этой точки", — сказал Келлог.

Спецпредставитель президента США также отметил, что атака российских аэродромов и уничтожение самолетов РФ имела не только материальные последствия для Москвы, но и стала психологическим ударом по России.

"Эта операция стала серьезным ударом по имиджу (России). Она показала, что Украина не собирается сдаваться. Украина по сути говорит: "Мы тоже можем играть в эту игру"", — добавил Келлог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ обновил данные. Сколько самолетов потеряла Россия из-за спецоперации "Паутина".

Также "Комментарии" писали, что в США ответили на угрозы Медведева из-за спецоперации "Паутина".