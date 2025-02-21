logo

BTC/USD

98431.71

ETH/USD

2800.75

LTC/USD

135.24

USD/UAH

41.83

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа назвали единственную цель переговоров США с агрессором в Эр-Рияде
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа назвали единственную цель переговоров США с агрессором в Эр-Рияде

Единственный способ узнать, готов ли Кремль к миру, это вести прямые переговоры, убежден Рубио.

сегодня, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

США решили начать прямые переговоры с Россией, чтобы оценить ее истинные намерения по достижению мира в Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Хэрридж.

У Трампа назвали единственную цель переговоров США с агрессором в Эр-Рияде

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: 24 Канал

"Несмотря на то, нравится ли нам то, что делает Россия или нет, мы должны поддерживать контакт с ней, как это было во времена Советского Союза. Это необходимо, чтобы понять, действительно ли Москва хочет прекратить эту войну", — отметил Рубио.

Он подчеркнул, что единственный способ узнать, готов ли Кремль к миру, это вести прямые переговоры. По его словам, важно поддерживать коммуникацию со страной-агрессором.

"Пока мы не можем точно сказать, серьезно ли они настроены на мир. Это будет зависеть от их дальнейших действий. Но то, что мы точно договорились, это то, что будем обсуждать вопросы мира", — заявил Рубио.

Американский политик добавил, что во время встречи в Эр-Рияде речь не шла о конкретных деталях мирного соглашения. Главной же задачей Вашингтона является выяснить, имеет ли Россия реальный интерес к мирным переговорам.

"Разговор заключался в том, чтобы мы на определенном уровне наладили дипломатические каналы, поскольку имеем возможность общаться с Россией, учитывая важность наших стран в мире. Также есть вопросы, где мы могли бы сотрудничать в геополитическом контексте", — добавил Рубио.

Портал "Комментарии" уже писал, что госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его негативное отношение к "справедливому".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости