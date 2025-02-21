У Трампа назвали единственную цель переговоров США с агрессором в Эр-Рияде

США решили начать прямые переговоры с Россией, чтобы оценить ее истинные намерения по достижению мира в Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Хэрридж.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: 24 Канал

"Несмотря на то, нравится ли нам то, что делает Россия или нет, мы должны поддерживать контакт с ней, как это было во времена Советского Союза. Это необходимо, чтобы понять, действительно ли Москва хочет прекратить эту войну", — отметил Рубио.

Он подчеркнул, что единственный способ узнать, готов ли Кремль к миру, это вести прямые переговоры. По его словам, важно поддерживать коммуникацию со страной-агрессором.

"Пока мы не можем точно сказать, серьезно ли они настроены на мир. Это будет зависеть от их дальнейших действий. Но то, что мы точно договорились, это то, что будем обсуждать вопросы мира", — заявил Рубио.

Американский политик добавил, что во время встречи в Эр-Рияде речь не шла о конкретных деталях мирного соглашения. Главной же задачей Вашингтона является выяснить, имеет ли Россия реальный интерес к мирным переговорам.

"Разговор заключался в том, чтобы мы на определенном уровне наладили дипломатические каналы, поскольку имеем возможность общаться с Россией, учитывая важность наших стран в мире. Также есть вопросы, где мы могли бы сотрудничать в геополитическом контексте", — добавил Рубио.

Портал "Комментарии" уже писал, что госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его негативное отношение к "справедливому".