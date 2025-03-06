У Трампа назвали истинную причину остановки военной помощи Украине

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Украина якобы саботировала путь к миру, предлагаемому президентом США Дональдом Трампом, поэтому его администрация прекратила военную помощь Киеву. По его словам, администрация Трампа пытается найти дипломатический путь разрешения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп

Марк Рубио в интервью Fox News обвинил Владимира Зеленского в том, что тот якобы саботировал план Дональда Трампа об установлении мира в Украине во время их встречи в Белом доме в конце февраля. По его словам, это стал фактор, приведший к прекращению помощи от США.

"Все, что здесь пытается сделать президент, это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны привлекать обе стороны, россиян и украинцев. И мы просили украинцев не саботировать это. Когда вице-президент сказал, что для решения подобных вещей понадобится дипломатия, президент Зеленский, к сожалению, принял решение бросить вызов вице-президенту и начать сомневаться, возможна ли дипломатия; по сути, саботирование и подрыв плана президента. И это привело к прекращению", – сказал Рубио.

По его словам, план Трампа состоит в том, чтобы вести переговоры с Украиной и Россией, узнать их требования и посадить обе страны за стол переговоров. Как пояснил Рубио, в этот момент "вступает в игру тяжелая работа дипломатии" позволяющая понять, как преодолеть эту разницу.

"И только президент Трамп может сделать это возможным. Это была цель, это остается целью, и это то, на чем мы сейчас сосредоточены", – сказал Рубио.

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский призвал США более подробно объяснить свой план. Зеленский отметил, что Россия 25 раз нарушала договоренности о прекращении огня с 2014 года, несмотря на договоренности между Украиной, РФ и международными партнерами. В ответ вице-президент США Джей Ди Венс потребовал от Зеленского больше уважения к США, чем вызвал скандал в Белом доме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа озвучили свой план окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как в США отреагировали на решение Трампа остановить помощь Украине.