У Трампа назвали истинную причину остановки военной помощи Украине

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Slava Kot
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Украина якобы саботировала путь к миру, предлагаемому президентом США Дональдом Трампом, поэтому его администрация прекратила военную помощь Киеву. По его словам, администрация Трампа пытается найти дипломатический путь разрешения войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп
Марк Рубио в интервью Fox News обвинил Владимира Зеленского в том, что тот якобы саботировал план Дональда Трампа об установлении мира в Украине во время их встречи в Белом доме в конце февраля. По его словам, это стал фактор, приведший к прекращению помощи от США.
По его словам, план Трампа состоит в том, чтобы вести переговоры с Украиной и Россией, узнать их требования и посадить обе страны за стол переговоров. Как пояснил Рубио, в этот момент "вступает в игру тяжелая работа дипломатии" позволяющая понять, как преодолеть эту разницу.
Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский призвал США более подробно объяснить свой план. Зеленский отметил, что Россия 25 раз нарушала договоренности о прекращении огня с 2014 года, несмотря на договоренности между Украиной, РФ и международными партнерами. В ответ вице-президент США Джей Ди Венс потребовал от Зеленского больше уважения к США, чем вызвал скандал в Белом доме.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа озвучили свой план окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, как в США отреагировали на решение Трампа остановить помощь Украине.
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