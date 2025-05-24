У Трампа назвали "самый позитивный результат" переговоров в Стамбуле

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Большой обмен пленными между Украиной и Россией, который проходит в эти дни, является "самым положительным результатом" переговоров в Стамбуле. Но все ждут именно прекращения огня. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Кит Келлог. Фото: из открытых источников
Спецпосланник Дональда Трампа поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого.
Американский чиновник добавил, что нужно перемирие и прекращение убийств.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ сообщили о том, что в Стамбуле 23 мая прошел первый этап обмена пленными между Украиной и Россией.
По данным оборонного ведомства страны-агрессора, Украина и РФ вернули домой по 270 военных и по 120 гражданских лиц. В России говорят, что среди возвращенных в РФ есть якобы и жители Курской области.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине сообщили, кого вернули домой в первый день обмена пленными.
Новости