У Трампа назвали "самый позитивный результат" переговоров в Стамбуле

Большой обмен пленными между Украиной и Россией, который проходит в эти дни, является "самым положительным результатом" переговоров в Стамбуле. Но все ждут именно прекращения огня. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

"Самый положительный результат технических переговоров между Украиной и Россией, состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле: запланировано возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны", — написал спецпредставитель президента США.

Спецпосланник Дональда Трампа поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого.

Американский чиновник добавил, что нужно перемирие и прекращение убийств.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ сообщили о том, что в Стамбуле 23 мая прошел первый этап обмена пленными между Украиной и Россией.

По данным оборонного ведомства страны-агрессора, Украина и РФ вернули домой по 270 военных и по 120 гражданских лиц. В России говорят, что среди возвращенных в РФ есть якобы и жители Курской области.

"23 мая текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине сообщили, кого вернули домой в первый день обмена пленными.



