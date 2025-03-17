У Трампа не только проблемы с яйцами: американцы столкнулись с новым дефицитом

Кроме нехватки яиц, жители США сталкиваются с дефицитом говядины, что приводит к значительному росту цен, сообщает The Economist.

Яйца

Согласно данным издания, средняя цена фунта (около 0,45 кг) говяжьего фарша выросла с 3,90 доллара в январе 2020 года до 5,60 доллара по состоянию на сегодняшний день. Такая тенденция вызвана высоким спросом в сочетании с ограниченным предложением. Журналисты считают, что причиной сокращения поголовья крупного рогатого скота стало недостаточное инвестирование в отрасль за последнее десятилетие.

Чтобы стабилизировать рынок США планировали увеличить импорт говядины. Однако президент Дональд Трамп выразил намерение ввести новые высокие пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции, что, вероятно, коснется и мясной отрасли. Он также призвал американских фермеров сосредоточиться на внутреннем рынке и "получать удовольствие" от процесса.

По оценкам The Economist, возможные ограничения лишь обострят ситуацию: цены продолжат расти, предприятия будут распродавать запасы, а новые инвестиции замедлятся, что отрицательно скажется на всей отрасли.

Издание отмечает, что даже если новые пошлины не будут введены, существует риск возврата 25% тарифа на импорт продукции из Канады и Мексики. Это в свою очередь может повлечь за собой серьезные перебои в поставках, ведь в рамках нынешней системы производства говядина несколько раз пересекает границу: телят часто выращивают в Мексике, затем откармливают в США, а на убой отправляют в Канаду, после чего мясо возвращается в Америку. В случае введения таможенных пошлин эта схема может потерпеть крах, что еще больше дестабилизирует рынок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США продолжается яичный кризис из-за птичьего гриппа, который привел к рекордному росту цен и дефициту яиц в магазинах. Как следствие, американские компании были вынуждены обратиться в Турцию, которая, как ожидается, поставит в США 420 миллионов яиц.



