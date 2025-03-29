У Трампа не видят ударов РФ по энергетике Украины: что заявили о перемирии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что между РФ и Украиной уже действует энергетическое перемирие и нет причин усомниться в этом. Заявление прозвучало после атак на украинские объекты в течение последних нескольких дней. Свое заявление вице-президент США сделал на американской авиабазе "Питуффик" в Гренландии.

Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

"Мы доверяем, но проверяем. Мы убеждаемся, что то, что мы видим от одной стороны, выполняется другой стороной, и наоборот. Но я думаю, что мы достигли невероятного прогресса", — сказал Вэнс.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп "собирается бороться каждый день", и, по его словам, США "продолжают достигать прогресса".

"Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть перемирие по торговле в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", — заявил Вэнс.

Вице-президент США добавил, что Вашингтон полон решительности после перемирия на Черном море заняться рассмотрением дальнейших шагов в прекращении огня.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не прекращает давать прямые ответы США, как он на самом деле готов идти на перемирие и прекращать огонь в Украине. Массированная атака на Днепр – лишний раз это подтверждает. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД отметил, что в результате удара российских беспилотников по Днепру минувшей ночью погибли четыре человека, более двух десятков человек получили ранения, в том числе беременная женщина. Топ-дипломат Украины подчеркнул, что такие действия России — это ответ на мирные инициативы США.

"Опять атакуют жилые кварталы. Это ответ Путина на предложения США о прекращении огня: больше военных преступлений и нападений на мирное население", — заявил Андрей Сибига.



