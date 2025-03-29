У Трампа не видят ударов РФ по энергетике Украины: что заявили о перемирии

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Кравцев Сергей
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что между РФ и Украиной уже действует энергетическое перемирие и нет причин усомниться в этом. Заявление прозвучало после атак на украинские объекты в течение последних нескольких дней. Свое заявление вице-президент США сделал на американской авиабазе "Питуффик" в Гренландии.
Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Он отметил, что президент США Дональд Трамп "собирается бороться каждый день", и, по его словам, США "продолжают достигать прогресса".
Вице-президент США добавил, что Вашингтон полон решительности после перемирия на Черном море заняться рассмотрением дальнейших шагов в прекращении огня.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не прекращает давать прямые ответы США, как он на самом деле готов идти на перемирие и прекращать огонь в Украине. Массированная атака на Днепр – лишний раз это подтверждает. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Глава МИД отметил, что в результате удара российских беспилотников по Днепру минувшей ночью погибли четыре человека, более двух десятков человек получили ранения, в том числе беременная женщина. Топ-дипломат Украины подчеркнул, что такие действия России — это ответ на мирные инициативы США.
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