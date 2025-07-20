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У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность: что это за болезнь и насколько она опасна

Хроническая венозная недостаточность у Трампа. Что это за болезнь, стоит волноваться и как она влияет на здоровье пожилых людей.

20 июля 2025, 18:25
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Slava Kot

Белый дом подтвердил, что у 79-летнего Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность, которая часто встречается у пожилых людей. Диагноз был установлен после того, как президент США увидел отеки на ногах. Несмотря на новость о болезни Трампа, в Белом доме уверяют, что состояние президента нормальный и он "остается в прекрасной физической форме".

У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность: что это за болезнь и насколько она опасна

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Что такое хроническая венозная недостаточность

Согласно официальному медицинскому заключению, обнародованному врачом Белого дома капитаном Шоном Барбабеллой, речь идет о распространенном заболевании, которое возникает, когда вены ног не могут эффективно вернуть кровь к сердцу. Это приводит к застою крови в нижних конечностях, в частности лодыжках. Это приводит к отекам, зуду и изменению цвета кожи.

Среди симптомов хронической венозной недостаточности также называют ощущение тяжести в ногах, боли, судороги, зуд или язвы. В тяжелых случаях заболевание может осложняться тромбозом глубоких вен.

Как объясняет доктор Мэтью Эдвардс из Университета Уэйк-Форест, такая проблема характерна для 10-35% людей старше 70 лет. Однако дополнительные факторы риска включают в себя лишний вес, малоподвижный образ жизни и наличие тромбов в прошлом.

Несмотря на тревожное название, эксперты подчеркивают, что сама по себе болезнь редко угрожает жизни.

"Это очень распространенное и несерьезное заболевание", — сказал президент Сосудистого общества Великобритании и Ирландии профессор Иен Четтер.

Но, если его не лечить, венозная недостаточность может постепенно прогрессировать и снижать качество жизни. Лечение заключается в ношении специальных компрессионных чулок, поднятии ног в горизонтальном положении, использовании увлажняющих средств, а также изменении образа жизни. Как отмечает доктор Катарина Годолиас, полного лечения этого заболевания не имеет, а терапия только облегчает симптомы.

Несмотря на диагноз, официальные представители Белого дома настаивают, что Трамп остается "активным, энергичным и работает непрерывно". Пресс-секретарь Каролина Ливитт также отметила, что синяки на ладонях Трампа, замеченные на недавних фото, не имеют отношения к проблемам с венами, а стали следствием частых рукопожатий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отчет о здоровье Трампа раскрывает новые факты о болезнях президента США.

Также "Комментарии" писали, что врач Комаровский оценил здоровье президента США и объяснил, что не так с Трампом.



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