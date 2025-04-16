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У Трампа объяснили, как хотят Россию "заставить" закончить войну в Украине

Вместо усиления давления на РФ США хочет предложить Путину сотрудничество для окончания войны.

сегодня, 08:43
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Автор:
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Slava Kot

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты для окончания войны в Украине могут использовать экономический стимул в отношении России. По ее словам, экономическое сотрудничество с США может оказаться для Путина более выгодными условиями, чем продолжение войны.

У Трампа объяснили, как хотят Россию "заставить" закончить войну в Украине

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников

Кэролайн Левитт прокомментировала заявление спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа, недавно совершившего визит в Россию, где он встретился с Владимиром Путиным. Представитель Белого дома сообщила, что Трамп поддерживает идеи Виткоффа, что российский диктатор может согласиться на сотрудничество с США, чтобы остановить войну в Украине.

"Представитель президента Стив Виткофф вчера вечером высказал мнение, что Россия хочет покончить с этой войной, и президент также считает, что для России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, им может стать экономическое партнерство с Соединенными Штатами", — сказала Левитт.

Однако представительница Трампа отметила, что для начала переговоров о сотрудничестве США и РФ нужно, чтобы наступил режим прекращения огня.

Подобное мнение высказала также пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс. По ее словам, снятие санкций с России или заключение соглашений между США и РФ может произойти только в случае временного перемирия. Брюс подчеркнула, что после ракетного удара России по Сумам возникает больше вопросов, чем ответов, а на войне в Украине ничего не изменилось.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле нашли неожиданного виновного в затягивании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Виткофф раскрыл детали переговоров с Путиным и сделал заявление о соглашении по пяти территориям Украины.



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