Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты для окончания войны в Украине могут использовать экономический стимул в отношении России. По ее словам, экономическое сотрудничество с США может оказаться для Путина более выгодными условиями, чем продолжение войны.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников

Кэролайн Левитт прокомментировала заявление спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа, недавно совершившего визит в Россию, где он встретился с Владимиром Путиным. Представитель Белого дома сообщила, что Трамп поддерживает идеи Виткоффа, что российский диктатор может согласиться на сотрудничество с США, чтобы остановить войну в Украине.

"Представитель президента Стив Виткофф вчера вечером высказал мнение, что Россия хочет покончить с этой войной, и президент также считает, что для России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, им может стать экономическое партнерство с Соединенными Штатами", — сказала Левитт.

Однако представительница Трампа отметила, что для начала переговоров о сотрудничестве США и РФ нужно, чтобы наступил режим прекращения огня.

Подобное мнение высказала также пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс. По ее словам, снятие санкций с России или заключение соглашений между США и РФ может произойти только в случае временного перемирия. Брюс подчеркнула, что после ракетного удара России по Сумам возникает больше вопросов, чем ответов, а на войне в Украине ничего не изменилось.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле нашли неожиданного виновного в затягивании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Виткофф раскрыл детали переговоров с Путиным и сделал заявление о соглашении по пяти территориям Украины.