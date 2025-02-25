У Трампа объяснили, почему США голосовали против резолюции, осуждающей российскую агрессию

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Соединенные Штаты проголосовали против резолюции ООН, осуждающей российскую агрессию против Украины. По его словам, она якобы противоречит попыткам США начать мирные переговоры между Украиной и Россией для окончания войны.

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марк Рубио в интервью Breitbart News заявил, что Трамп хочет закончить войну и заставить Путина с Зеленским сесть за стол переговоров. По его словам, решение не осуждать российскую агрессию объясняется идеей, что ООН не должна иметь "антагонистическую" позицию к какой-либо стороне.

"Мы считаем, что ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войны и конфликта. Как президент четко дал понять, президент Трамп хочет положить конец этой войне. Откровенно говоря, мы не считали благоприятным иметь что-то в ООН, что антагонистично к любой стороне. Мы стараемся привлечь этих ребят к столу. К сожалению, Украина не согласилась, и они хотели двигаться дальше по своему", — сказал Рубио.

Рубио добавил, что вместо украинской резолюции США представили свою собственную, которая, по его мнению, является "компромиссом" с "очень честной формулировкой", что "война — это ужасная вещь".

Сам Трамп ушел от ответа на вопрос о решении США проголосовать совместно с Россией и еще несколькими странами против резолюции, признающей агрессию России. По его словам, это "само собой разумеется".

Напомним, что 24 февраля Генассамблея ООН голосовала за два проекта резолюции по поводу российско-украинской войны — коллективный, над которым также работала Украина, и американский. За первый проголосовали 93 государства, еще 16 были против, среди них – США, Россия, Беларусь и Израиль. А вот второй документ поддержали 89 государств, однако Совет Безопасности ООН одобрил только американский вариант.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле оценили изменение политики США в отношении России.

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