У Трампа объяснили, почему США не ввели пошлины для России

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые пошлины для 260 стран и территорий. Однако в списке оказались отсутствующие несколько стран, в том числе новые тарифы не распространяются на Россию, Белоруссию, Северную Корею и Кубу. В команде Трампа объяснили, почему возникла подобная ситуация.

Скотт Бессент. Фото из открытых источников

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил отсутствие пошлин для России и других стран тем, что Соединенные Штаты якобы не торгуют с этими государствами.

"Соединенные Штаты не вводили пошлины на импорт товаров из России и Белоруссии, поскольку продукция из этих стран не поставляется в США", – сказал Бессент в интервью Fox News.

Подобное заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, Россия, Белоруссия, КНДР и Куба не попали под новые пошлины США, ведь "они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами". Также Ливитт добавила, что Россия может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями".

Как обнаружили в Axios, несмотря на заявления Скотта Бессента США продолжают торговать с Россией. Кроме того, общий объем товаров между странами больше, чем с Брунеем и Маврикием, получившие от США пошлины 40% и 24% соответственно.

Общий объем торговли товарами между Россией и США составил около 3,5 млрд. долларов в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп ввел новые тарифы против неожиданных территорий — незаселенных островов, которые в последний раз люди посещали 10 лет назад.

Также "Комментарии" писали о том, какие новые пошлины США будут действовать для Украины.