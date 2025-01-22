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У Трампа очертили план завершения войны в Украине

Марко Рубио заявил, что прекращение войны в Украине станет официальной политикой США

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе.

У Трампа очертили план завершения войны в Украине

В США готовы работать над миром. Фото из открытых источников

"Политика США будет направлена на завершение войны. Мы приложим все усилия, чтобы достичь этой цели", — заявил Марко Рубио.

Марко Рубио признал, что урегулирование конфликта потребует значительных усилий.

"Москва и Киев будут вынуждены пойти на уступки. Подобные кризисы не разрешаются громкими публичными заявлениями, а требуют жесткой дипломатической работы, к которой США готовы приступить", — подчеркнул государственный секретарь США.

По его словам, соглашение, которое станет основой для прекращения войны, должно не только покончить с убийствами, смертями и разрушениями", но и обеспечить долгосрочный мир в Украине и безопасность для союзников США в Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выиграть войну, если будет находиться только в обороне, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Сколько бы вы ни оборонялись, вы все равно будете отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать оборону вдоль этой линии фронта", — заявил он. По словам Главнокомандующего ВСУ, у украинской армии нет средств, чтобы защититься от "Орешника".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на инаугурационное заявление Дональда Трампа о намерении "вернуть" США Панамский канал. "От имени народа Панамы я должен полностью отвергнуть слова президента США Дональда Трампа о Панамском канале из его инаугурационной речи. Я повторяю: канал находится и останется под контролем Панамы и ее администрации", — заявил страны Хосе Рауль Мулино.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us/marco-rubio-becomes-secretary-state-emphasizes-america-first-agenda-2025-01-21/
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