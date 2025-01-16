У Трампа определились, сколько им нужно времени на окончание войны в Украине

Предвыборные обещания Дональда Трампа о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми, признали два соратника новоизбранного президента США.

У Трампа обещают завершить войну. Фото из открытых источников

Они рассказали, что в конце войны нужны месяцы.

На условиях анонимности соратники Трампа рассказали, что рассматривают несколько месяцев решения вопроса войны. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и недостаточной оценкой ситуации.

Как известно, недавно будущий специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог оценил сроки развязывания войны в около 100 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США должны оставаться на стороне Украины в российско-украинской войне, заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Энтони Блинкен и Ллойд Остин заявили, что поскольку Путин сохраняет имперские амбиции, отказ от американских рычагов влияния из-за сокращения помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня позволят РФ отдохнуть, перенастроиться и повторно атаковать Украину. "Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. США и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-нибудь приведут к концу агрессивной войны Путина", — заявили они.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики активно используют беспилотники на оптоволокне, тогда как в украинской армии таких дронов катастрофически не хватает, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алексом". "Таких дронов у россиян уже очень много на Курском и Кураховском направлениях. Даже на относительно спокойном Запорожском направлении у россиян также хватает дронов на оптоволокне", — рассказал военный.