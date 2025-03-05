У Трампа остался только один инструмент давления на Украину

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Клименко Елена
Политолог Александр Леонов выразил мнение, что если США прекратят военную помощь Украине и страна сможет выдержать, то президенту Дональду Трампу больше нечем будет давить на Киев. Об этом он заявил в эфире канала "Киев24".
Дональд Трамп. Фото: СNN
Леонов проанализировал недавние заявления Трампа и поделился как положительными, так и отрицательными новостями для Украины.
"Когда Трамп говорил о прекращении помощи, он не уточнил, что речь идет именно о военной помощи. Это можно трактовать как попытку оставить пространство для дальнейших переговоров. Плохая новость в том, что Трамп может использовать это как инструмент давления на Украину. Но с другой стороны, если Украина выдержит и продолжит борьбу без этой помощи", Трамп потеряет возможности.
Эксперт также обратил внимание на две важные вещи, касающиеся украинско-американских отношений.
"Во-первых, начинается определенное смягчение напряженности, и Трамп заметил и отреагировал на шаги, которые сделала Украина. Это важно, поскольку многие сомневались, будет ли он готов реагировать на инициативы со стороны Украины", – добавил Леонов.
В то же время политолог подчеркнул, что у Трампа нет конкретного плана для завершения войны в Украине.
"Он много об этом говорит, но конкретных шагов еще не было. Анонсировалось, что он представит свой план, но на самом деле его не существует", – объяснил Леонов.
Политолог также отметил, что Украина и Европа должны заполнять содержание процесс переговоров.
"Украина вместе с Европой должна давать содержание этим разговорам. И именно поэтому Россия так активно выступает против участия Европы в переговорах. России нужны обещания, а нам нужна конкретика. Как только эта конкретика появится, Россия начнет двигаться, и станет понятно, что на самом деле России не нужно прекращение огня", – подытожил Леонов.
Портал "Комментарии" уже писал, что 4 марта во время своего выступления в Конгрессе США президент Дональд Трамп зачитал послание президента Украины Владимира Зеленского, которое он опубликовал в интернете. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
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