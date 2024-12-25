У Трампа отреагировал на массированную атаку на Рождество по Украине

Генерал армии США в отставке Кит Келлог, получивший назначение на должность специального представителя по Украине и России от новоизбранного президента США Дональда Трампа, выразил возмущение из-за массированного удара, который нанесла Россия во время празднования Рождества.

Кит Келлог (фото из открытых источников)

"Рождество должно быть временем мира, но на Украину жестоко напали на Рождество", — отметил он в своем сообщении в социальной сети X.

Келлог осудил массированные ракетные и дроновые удары, нанесенные в день празднования Рождества Господня, назвав это "неправильным".

"Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США как никогда настроены на установление мира в регионе", — подчеркнул он в своем обращении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 26 декабря в Украине вводятся временные ограничения на потребление электроэнергии из-за повреждений энергетических объектов в результате ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Согласно графикам будут применяться очереди отключений для бытовых потребителей, а также ограничения для промышленности и бизнеса. Энергетики продолжают работать над восстановлением поврежденного оборудования.

Завтра, 26 декабря, в Украине будут действовать следующие ограничения на потребление электроэнергии: Для бытовых потребителей: с 08:00 до 17:00 — отключение за полторы очереди с 17:00 до 21:00 — одна очередь отключений Для промышленности и бизнеса: с 07:00 до 22:00 – применение графиков ограничения мощности Причиной временного усиления ограничений стало повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки, произошедшей 25 декабря. Энергетические компании активно работают над восстановлением поврежденного оборудования и возобновлением поставки энергии. Следует отметить, что время и объем ограничений в течение суток могут изменяться.

