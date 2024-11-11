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У Трампа отреагировали на его "звонок" Путину

У Трампа отказались комментировать информацию о его разговоре с Путиным.

сегодня, 13:37 comments1022
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Автор:
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Slava Kot

Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники заявило, что будущий президент США Дональд Трамп и российский диктатор провели телефонный разговор 7 ноября, вскоре после выборов в Соединенных Штатах. В команде Трампа отреагировали на сообщения СМИ и заявили, что воздержатся от комментариев.

У Трампа отреагировали на его "звонок" Путину

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет The Washington Post, Дональд Трамп якобы в разговоре с Владимиром Путиным призвал российского диктатора не усиливать эскалацию на войне в Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе.

"Мы не комментируем частные звонки между президентом Трампом и другими мировыми лидерами", — отреагировал директор по коммуникациям Трампа Стивен Ченг на информацию о звонке Трампа и Путина.

В Кремле также прокомментировали информацию о звонке Трампа к Путину и опровергли эти заявления. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова "это абсолютно не соответствует действительности", а разговоры между Трампом и Путиным являются "выдумкой" и "ложной информацией".

Представитель МИД Украины Георгий Тихий указал, что украинской стороне ничего не было известно о возможном звонке Дональда Трампа к Путину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили, планирует ли Путин встречу с Джо Байденом и разговор с Дональдом Трампом. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, встреча с действующим президентом США не планируется, однако разговор с Дональдом Трампом может состояться еще до его инаугурации.

Также "Комментарии" писали, что у президента США сделали заявление о "каждым долларе" для Украины. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби, Байден будет пытаться передать Украине все ранее выделенные средства до прихода Трампа в Белый дом.



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Источник: https://news.sky.com/story/kremlin-denies-trump-and-putin-call-discussing-ukraine-as-biden-to-urge-president-elect-not-to-walk-away-from-kyiv-13252466
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