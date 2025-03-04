У Трампа ответили, будут ли США давить на РФ ради мира

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны.

Вэнс рассказал о давлении на РФ. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения.

"У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.

"Мы верим, что это в лучших интересах России, но также в интересах Украины и Штатов, чтобы завершить этот конфликт. Поэтому мы верим в применение давления на всех, чтобы остановить убийства, потому что это политика президента. Мир в Украине отвечает интересам американского народа", — сказал он.

Джей Ди Вэнс также не считает, что Белый дом оказывает большее давление на Украину, чем на Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно. "Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр торговли США Говард Лютник заявил, что президент США Дональд Трамп не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку. "Нет, Трамп не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", — ответил Говард Лютник. Относительно потенциальных последующих шагов и прекращения помощи Украине министр торговли США заверил, что Дональд Трамп "обдумает, что делать и как отвечать".