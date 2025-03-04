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У Трампа ответили, какое предложение ждут от Зеленского как можно скорее

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе

4 марта 2025, 07:30
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Кравцев Сергей

Переговорный процесс может возобновиться. Все, что нужно – это "реальное предложение" от президента Украины Владимира Зеленского, а также готовность Украины подключиться к переговорному процессу. Ведь дверь открыта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Fox News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

У Трампа ответили, какое предложение ждут от Зеленского как можно скорее

Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Комментарии Вэнса в предварительно записанном интервью Fox News прозвучали до того, как было объявлено о паузе в военной помощи США Украине.

"Он (Зеленский – ред.) продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и их президента", – отметил вице-президент.

Отвечая на вопрос, может ли Зеленский вернуться в Белый дом, если он скажет, что готов обсудить мирный план, Вэнс сказал, что, если Зеленский "серьезно займется деталями", то США будут готовы снова разговаривать.

"Я думаю, что, если бы он позвонил и имел серьезное предложение относительно того, как он собирается участвовать в процессе. Послушайте, есть детали, которые действительно имеют значение, над которыми мы уже работаем с русскими. Мы говорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно серьезно приобщиться к обсуждению деталей", – заявил Джей Ди Вэнс.

По его словам, администрация Трампа уже работает с россиянами и союзниками над деталями. Если Украина готова подключиться – дверь открыта.

"Если вы хотите настоящих гарантий безопасности, чтобы убедиться, что Владимир Путин (правитель России – ред.) больше никогда не вторгнется в Украину, лучший способ – обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем Украины", – отметил вице-президент США.

Вэнс добавил, что позиция администрации Трампа четкая: США не могут и не будут бесконечно финансировать войну в Украине.

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