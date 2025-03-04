У Трампа ответили, какое предложение ждут от Зеленского как можно скорее

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Кравцев Сергей
Переговорный процесс может возобновиться. Все, что нужно – это "реальное предложение" от президента Украины Владимира Зеленского, а также готовность Украины подключиться к переговорному процессу. Ведь дверь открыта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Fox News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Комментарии Вэнса в предварительно записанном интервью Fox News прозвучали до того, как было объявлено о паузе в военной помощи США Украине.
Отвечая на вопрос, может ли Зеленский вернуться в Белый дом, если он скажет, что готов обсудить мирный план, Вэнс сказал, что, если Зеленский "серьезно займется деталями", то США будут готовы снова разговаривать.
По его словам, администрация Трампа уже работает с россиянами и союзниками над деталями. Если Украина готова подключиться – дверь открыта.
Вэнс добавил, что позиция администрации Трампа четкая: США не могут и не будут бесконечно финансировать войну в Украине.
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