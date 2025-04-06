В США подтвердили, что Российская Федерация не попала в список стран, на которые распространяются новые импортные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом.

Кевин Хассетт (фото из открытых источников)

Об этом сообщил экономический советник Трампа Кевин Хассетт в одном из интервью.

Он отметил, что такое решение связано с тем, что сейчас между Вашингтоном и Москвой продолжаются переговоры.

"Не стоит вносить что-то новое в эти переговоры прямо посреди них", — объяснил Хассетт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США заявили о нежелании Зеленского сотрудничать из-за соглашения о ископаемых. Глава американского Министерства финансов Скотт Бессент считает, что Украина должна была подписать соглашение о редкоземельных металлах к визиту президента Владимира Зеленского в США. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

По словам Бессента, в конце марта соглашение было фактически готово к подписанию. Однако после спора в Белом доме Зеленский "сорвал" этот процесс. Министр добавил, что президент Украины попал в Овальный кабинет, где "разрушал то, что могло стать очень простым соглашением".

Бессент также отметил, что Зеленский несколько раз намеревался подписать соглашение, но в конце концов не сделал этого. Он добавил, что украинская сторона якобы "уговаривала" на визит в Белый дом и что соглашение нужно было заключить еще до поездки Зеленского. Министр считает, что встреча могла быть использована для обсуждения всех деталей соглашения без излишних задержек. Министр уверен, что соглашение будет выгодно для обеих стран и надеется на его подписание в будущем.

Украина использовала возможность обсудить добычу ценных металлов, чтобы убедить президента Дональда Трампа продолжить поддержку Киева. Однако, как отмечает издание Politico, Трамп, скорее всего, заинтересован в Украине только как источник финансовых преимуществ, а не для обеспечения стабильности после войны. Впрочем, ситуация с соглашением относительно полезных ископаемых может привести к политическим проблемам для Украины, и страна может не получить все обещанные ресурсы.

