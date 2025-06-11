У Трампа ответили, почему США не продают оружие Украине

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что Соединенные Штаты делают "все возможное" для помощи Украине. Она возразила, что США блокируют Украине решение о покупке оружия.

Спикер Госдепа США Темми Брюс. Фото из открытых источников

Во время брифинга с журналистами Темми Брюс получила вопрос, почему США не разрешают Украине покупать столь необходимые системы противовоздушной обороны.

"Есть несколько различных переговоров и аспектов в этой динамике, которые не касаются Госдепартамента. Это о боеприпасах, закупках и так далее. Но я знаю, что мы делаем и хотим делать все возможное. Это несомненно", — сказала Брюс.

По словам пресс-секретаря Госдепа, США самый большой сторонник и защитник Украины, которых хочет, чтобы Украина имела защиту от ракет класса "земля-воздух".

"Я понимаю украинцев, великих друзей этой страны, и то, что они сделали... И я, конечно, отрицаю, что мы не даем Украине что-то делать. Всегда было наоборот. Наша цель – завершить эту войну. И мы продолжаем над этим работать", – ответила представитель Госдепа США.

На вопрос, почему США решили обещанную военную помощь Украине направить на Ближний Восток, Брюс пояснила, что это решение "явно базируется на национальной безопасности", потому она не может его обсуждать. Ранее Зеленский сообщал, что Украина согласовала с предыдущим министром обороны США отправку 20 тыс. ракет, способных сбивать российские дроны, однако их отправили в другую страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обвинил одну конкретную страну в дефиците оружия в армии Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" писали, что прошли две недели, которые Трамп дал, чтобы убедиться, обманывает ли его Путин. Какая реакция США сейчас на войну в Украине.