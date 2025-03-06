У Трампа озвучили свой план окончания войны в Украине

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что пока никто не имеет идеи или плана для окончания войны в Украине. По его словам, конфликт зашел в тупик, а президент США Дональд Трамп пытается найти путь к миру через переговоры Украины и России.

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио в интервью Fox News рассказал, как администрация Трампа относится к войне в Украине и повторил нарративы кремлевской пропаганды о "прокси-войне" между США и Россией. Кроме того, Рубио признал, что на данный момент Трамп не имеет плана окончания войны.

"Честно говоря, это прокси-война между ядерными государствами – Соединенными Штатами, которые помогают Украине и Россией – и ей нужно положить конец. И ни у кого нет идеи или плана довести это до конца", — сказал Рубио.

Государственный секретарь подверг критике нынешний план Украины, который, по его словам, состоит в том, чтобы "просто продолжали давать им столько, сколько им нужно". Рубио сказал, что россияне добились определенного прогресса в войне, однако сейчас "конфликт зашел в тупик".

Далее Марко Рубио рассказал, что пытается сделать Трамп для окончания войны в Украине.

"Все, что здесь пытается сделать президент, это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны привлекать обе стороны, россиян и украинцев. И мы просили украинцев не саботировать это... И только президент Трамп может сделать это возможным. Это была цель, это остается целью, и это то, на чем мы сейчас сосредоточены", — сказал Рубио.

Представитель Трампа отметил, что США пытаются посадить за стол переговоров Украину и Россию, подчеркнув, что Киев должен присутствовать в переговорном процессе. Рубио добавил, что окончание конфликта потребует уступок с обеих сторон, однако не объяснил, на какие уступки должна идти Россия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе обнаружили, как именно Трамп лишил себя рычагов влияния на Путина.

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