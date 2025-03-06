У Трампа озвучили свой план окончания войны в Украине

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Slava Kot
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что пока никто не имеет идеи или плана для окончания войны в Украине. По его словам, конфликт зашел в тупик, а президент США Дональд Трамп пытается найти путь к миру через переговоры Украины и России.
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников
Марко Рубио в интервью Fox News рассказал, как администрация Трампа относится к войне в Украине и повторил нарративы кремлевской пропаганды о "прокси-войне" между США и Россией. Кроме того, Рубио признал, что на данный момент Трамп не имеет плана окончания войны.
Государственный секретарь подверг критике нынешний план Украины, который, по его словам, состоит в том, чтобы "просто продолжали давать им столько, сколько им нужно". Рубио сказал, что россияне добились определенного прогресса в войне, однако сейчас "конфликт зашел в тупик".
Далее Марко Рубио рассказал, что пытается сделать Трамп для окончания войны в Украине.
Представитель Трампа отметил, что США пытаются посадить за стол переговоров Украину и Россию, подчеркнув, что Киев должен присутствовать в переговорном процессе. Рубио добавил, что окончание конфликта потребует уступок с обеих сторон, однако не объяснил, на какие уступки должна идти Россия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе обнаружили, как именно Трамп лишил себя рычагов влияния на Путина.
Также "Комментарии" писали о том, какое условие Украины не устраивает Трампа.
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