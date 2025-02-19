В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу его оценок президента США Дональда Трампа. Вэнс отметил, что публичная "нецензурная лексика" будет иметь только обратный эффект, пишет издание Daily Mail.

Фото портал "Комментарии"

По данным издания, Вэнса возмутили слова Зеленского, что Трамп живет в созданном Россией "пространстве дезинформации".

"Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, оговаривая его в публичных СМИ, каждый знающий президента скажет вам, что это ужасный способ обращения с этой администрацией", — сказал Вэнс.

Вэнс подчеркнул, что Зеленский получал "плохие советы" относительно того, как обращаться с новой администрацией президента США, и в последние три года ему говорили, что он не может сделать ничего плохого.

Вице-президент США отметил: “Мы, очевидно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, очевидно, считаем, что эту войну нужно быстро завершить”.

При этом Вэнс подчеркнул, что это политика президента Соединенных Штатов. Он не базируется на русской дезинформации. Это основано на том факте, что Дональд Трамп, по его мнению, много знает о геополитике и имеет очень жесткую точку зрения, и имела жесткую точку зрения в течение очень длительного времени.

Напомним, что в Верховной Раде Украины, как писал портал "Комментарии", раскритиковали решение Зеленского о проведении опроса на предмет доверия к мировым лидерам. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко назвал ситуацию во власти балаганом. По его словам, Украина теряет ключевого партнера в войне.



