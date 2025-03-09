У Трампа похвастались, что вынудили Зеленского к "жесткому пробуждению"

Президент Украины Владимир Зеленский пережил "жестокое пробуждение" после визита в США, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

США похвалили Зеленского. Фото из открытых источников

По его словам, после поездки в Штаты Зеленский кардинально изменил свою позицию по соглашению о природных ресурсах.

"Я действительно благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней кардинально изменил свою позицию. Фактически он извинился за все это. И сказал: "О нет, нет, нет, мы все-таки хотели бы заключить это соглашение". Думаю, он почувствовал жесткое пробуждение", – сказал Майк Джонсон.

Спикер Палаты представителей считает, что в Украине недовольны этой ситуацией, но Штатам нужно вернуть Владимира Зеленского за стол переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.