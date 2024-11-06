У Трампа полностью развязаны руки: к каким решениям он будет склонен и как сформирует команду

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Ткачик Олеся
Прежде чем оценивать шаги Дональда Трампа в должности президента, стоит понять несколько вещей, отмечает политтехнолог Олег Постернак.
Дональд Трамп
Во-первых, говорит эксперт, следует учесть, что это его второй и последний срок.
Во-вторых, подчеркивает эксперт, прецедентом является постановление Верховного Суда, которое дает президентам широкий иммунитет от уголовной ответственности после того, как он покидает свой пост. А это вызовет бурный энтузиазм у Трампа, который подвержен "простым решениям" и эксцентричным шагам, добавляет Постернак.
В-третьих, подчеркивает политтехнолог, на этот раз Трамп окружит себя только верными, лояльными и абсолютно послушными чиновниками и канцеляристами, не способными спорить с ним.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп в должности президента снимет все ограничения в том числе на экспорт нефти и газа из США и Канады, которые наложил Джо Байден, когда пришел к власти. Поэтому Россия и Иран могли более или менее спокойно торговать своей нефтью. Теперь лавочка закрывается. То есть проблемы в экономике в этих странах пойдут косяками. Цена менее 50 долларов – это уже клиническая смерть российской экономики на несколько лет. Кроме того, Трамп будет разрывать экономику Китая разными ограничениями и пошлинами, чтобы провести реиндустриализацию США. Впрочем, новый президент США также будет оказывать давление и на Европу с целью увеличения помощи Украине и увеличения расходов на оборону. Плюс некоторые пошлины на их товары, скорее всего, тоже введет.
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