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У Трампа полностью развязаны руки: к каким решениям он будет склонен и как сформирует команду

Трамп не обременен электоральной зависимостью и будет чувствовать себя лидером

сегодня, 17:06
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Ткачик Олеся

Прежде чем оценивать шаги Дональда Трампа в должности президента, стоит понять несколько вещей, отмечает политтехнолог Олег Постернак.

У Трампа полностью развязаны руки: к каким решениям он будет склонен и как сформирует команду

Дональд Трамп

Во-первых, говорит эксперт, следует учесть, что это его второй и последний срок.

"А значит он не обременен электоральной зависимостью и будет чувствовать себя лидером, у которого не связаны руки. Плюс у него полный контроль над Сенатом и Палатой представителей. Полный пакет для быстрой и молниеносной политики", – отметил Постернак.

Во-вторых, подчеркивает эксперт, прецедентом является постановление Верховного Суда, которое дает президентам широкий иммунитет от уголовной ответственности после того, как он покидает свой пост. А это вызовет бурный энтузиазм у Трампа, который подвержен "простым решениям" и эксцентричным шагам, добавляет Постернак.

В-третьих, подчеркивает политтехнолог, на этот раз Трамп окружит себя только верными, лояльными и абсолютно послушными чиновниками и канцеляристами, не способными спорить с ним.

"Он хорошо будет помнить измену Пенса, Милли, Коми и т.д. Большую роль будут играть члены его семьи", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп в должности президента снимет все ограничения в том числе на экспорт нефти и газа из США и Канады, которые наложил Джо Байден, когда пришел к власти. Поэтому Россия и Иран могли более или менее спокойно торговать своей нефтью. Теперь лавочка закрывается. То есть проблемы в экономике в этих странах пойдут косяками. Цена менее 50 долларов – это уже клиническая смерть российской экономики на несколько лет. Кроме того, Трамп будет разрывать экономику Китая разными ограничениями и пошлинами, чтобы провести реиндустриализацию США. Впрочем, новый президент США также будет оказывать давление и на Европу с целью увеличения помощи Украине и увеличения расходов на оборону. Плюс некоторые пошлины на их товары, скорее всего, тоже введет.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid02UvvyXKPu9yHkkUeaZhgs9hPoyXrAakmN1CMg1fNfDs7MfQRBTYabXKs4JNVPQhJul
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