У Трампа пошли на циничный шаг по поставкам оружия Украине: заявление Пентагона

Министерство обороны США приостановило отправку ряда зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов в Украину. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на осведомленные источники в оборонных кругах.

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Как сообщается, инициатива остановки поступила от Элбриджа Колби, главы политического отдела Пентагона. После анализа имеющихся запасов вооружения оказалось, что запасы артиллерийских снарядов, ПВО ракет и высокоточного оружия существенно сократились — это и стало основанием для решения.

Хотя приказ был одобрен еще в начале июня, он начал действовать только сейчас — в период, когда Украина переживает массированные ракетные и дроновые атаки на Киев и другие города.

По данным NBC News, в список временно приостановленных поставок вошли: перехватчики Patriot, 155-мм гаубичные боеприпасы, ракеты Hellfire (100 единиц), высокоточные GMLRS (250 единиц), Stinger, AIM, а также гранатометы.

Данное решение вызвало обеспокоенность среди американских законодателей, опасающихся, что пауза в военной поддержке сделает Украину более уязвимой к новым авиаударам со стороны РФ.

Представительница Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию и подчеркнула, что такой шаг продиктован национальными интересами США. Пентагон пересмотрел обязательство по поддержке других партнеров, прежде чем принять соответствующее решение.

Как уже писали "Комментарии", канцлер Германии Фридрих Мерц сохраняет открытую позицию по возможному предоставлению Украине крылатых ракет Taurus немецко-шведского производства. Как сообщает телеканал n-tv, в интервью для ARD Мерц заявил, что поставка этого высокоточного оружия "остается вариантом", а также подчеркнул, что передача ракет не превратит Германию в участника войны против России.