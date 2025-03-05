У Трампа поставили Зеленскому условие для продления военной помощи Украине

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц сообщил, что Дональд Трамп готов рассмотреть возможность возобновления военной и экономической поддержки Украины, если будут организованы мирные переговоры и предприняты шаги по укреплению доверия между сторонами конфликта.

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"Если будет достигнут прогресс в мирных переговорах и реализованы меры по повышению доверия, президент Трамп может пересмотреть ситуацию и рассмотреть возможность возобновления помощи", – отметил Волц в интервью для Fox News.

Ранее он также заявлял, что Трамп готов возобновить переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам, но это возможно только при изменении позиции Киева.

Волц считает, что Владимир Зеленский пока не готов к мирным переговорам, однако подчеркнул, что "время не на стороне конфликта". Он также отметил, что терпение американцев и финансовые ресурсы "не безграничны", поэтому Вашингтон считает необходимым, чтобы Киев начал переговоры.

"Время не на стороне бесконечного продолжения этого конфликта. Терпение американцев не безгранично. Их финансовые ресурсы ограничены, а также ограничены запасы боеприпасов, необходимых для разрешения непредвиденных ситуаций по всему миру. Поэтому пришло время для переговоров", — подчеркнул советник президента США.

По словам Волца, Украина пока не готова даже к временному прекращению огня с Россией, хотя для США сценарий длительной войны недопустим.

"То, что мы слышим от демократов и лидеров других стран, фактически продолжает эту ужасную войну в стиле Первой мировой, что приводит к массовым потерям людей, боеприпасов и национальных ресурсов. Президент хочет прекратить эту войну. Он был избран для того, чтобы завершить этот конфликт", – отметил Волц.

Как уже писал портал "Комментарии", Украина особенно испытывает нехватку вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны, поставляемых из Соединенных Штатов. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа" и член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.