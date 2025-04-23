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У Трампа предлагают оригинальное решение для увеличения рождаемости

Приверженцами увеличения рождаемости в США являются Джей Ди Венс и Илон Маск

сегодня, 11:40
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Клименко Елена

В Белом доме рассматривается возможность внедрения инициатив, которые могли бы стимулировать американцев создавать семьи и иметь больше детей. Как сообщает The New York Times, эти обсуждения могут свидетельствовать о намерении администрации Дональда Трампа взять курс на новую культурную политику с акцентом на традиционные семейные ценности.

У Трампа предлагают оригинальное решение для увеличения рождаемости

Фото: 24 Канал

По информации источников издания, одной из потенциальных идей является введение так называемого "детского бонуса" — единовременной выплаты до 5 тысяч долларов матерям после рождения ребенка.

Среди активных поклонников увеличения рождаемости в США — вице-президент Джей Ди Венс и миллиардер Илон Маск, публично призывающие американцев иметь больше детей.

The New York Times также сообщает о еще одной инициативе, предложенной администрации: выделение 30% грантов по программе Фулбрайта (правительственная программа академических обменов) для кандидатов, состоящих в браке или уже имеющих детей.

Кроме того, среди предложенных идей — финансирование информационных программ для женщин, которые будут помогать лучше отслеживать менструальный цикл, в частности, периоды овуляции, чтобы повысить осведомленность о фертильности.

Несмотря на то, что пока не уточнено, какие инициативы могут быть воплощены, источники указывают на уверенность сторонников программы в том, что тематика демографического роста станет ключевым элементом политической стратегии.

Дональд Трамп ранее уже заявлял о необходимости стимулирования рождаемости в стране, назвав себя "президентом оплодотворения" и призвав к новому "бэби-буму". В феврале он подписал указ, который должен упростить доступ к процедурам искусственного оплодотворения.

В настоящее время США сталкиваются с длительной тенденцией снижения рождаемости. После кратковременного роста в 2022 году, в 2023-м показатель снизился до рекордно низкого уровня – 1,62 рождения на одну женщину. Для стабильного демографического роста этот показатель должен составлять не менее 2,1, согласно данным Национального центра статистики здравоохранения США.

Как уже писали "Комментарии", вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс во время своего визита в Индию заявил, что мир может столкнуться с темными временами, если такие ключевые государства, как Индия и США, не сумеют наладить эффективное сотрудничество. Встретившись в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, он отметил важность стратегического партнерства между двумя странами.



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